Загрязнения рек и воздуха: Волжско-Камский Росприроднадзор за год выявил 462 нарушения

В 2022 году Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило 462 нарушения в сфере экологии. По материалам управления возбуждено семь уголовных дел. Такие данные озвучил сегодня руководитель ведомства Фаяз Шакиров на итоговом совещании в Казани.

Шакиров сообщил, что управление проводит совместную работу с судебными приставами по взысканию неуплаченных штрафов, ущербов и платежей. По его данным, на сегодняшний день в работе судебных приставов по трем регионам находятся 175 штрафов на 7 млн рублей и 13 ущербов на 78 млн рублей.

«На территории Татарстана, Чувашии и Марий Эл на государственном учете состоят более 8 тысяч объектов. В 2022 году на учет поставлены еще 463 объекта», — сообщил спикер. Федеральному экологическому надзору, по его словам, в этих трех регионах подлежат 143 очистных сооружения. Сумма рассчитанного ущерба по нарушениям водного законодательства в 2022 году в них составила 333 млн рублей.

Так, по требованиям Прокуратуры проведены внеплановые проверки биологических очистных сооружений (БОС) в Пестрецах и Кощаково Пестречинского района, в селе Алексеевское в Алексеевском районе и в селе Красный Бор в Агрызском районе. Указанные очистные были построены и реконструированы в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги».

«Качество сбрасываемых сточных вод в них не соответствует нормативам. Арбитражными судами принято решение о взыскании причинённого ущерба водным объектам», — отметил спикер.

В сточных водах МУП «Пестречинские коммунальные сети» выявлены превышения загрязняющих веществ в десятки раз. Предварительная сумма причиненного вреда оценивается в 50 млн рублей. По материалам управления возбуждено уголовное дело.

«В ходе надзорных мероприятий в 2020—2021 годах неоднократно выявлялись превышения нормативов загрязняющих веществ в сбросах АО «Чистополь-Водоканал», ущерб оценивается в 48 млн рублей, а по результатам обследований в 2022 году дополнительный ущерб составил 86 млн рублей, материалы направлены в следственные органы», — уточнил спикер Росприроднадзора.

В прошлом году было проведено 72 выездных обследования водных объектов и водоохранных зон и более 4 тыс. лабораторных исследований. Выявлены различные нарушения в водоохранных зонах водных объектов. В частности, к примеру, установлено, что в ходе проведения дноуглубительных работ физлицом в поселке Победилово около Казани изъят грунт, причиненный ущерб оценивается в 90 млн рублей.

«По фактам нарушений земельного законодательства и требований в области обращения с отходами рассчитаны ущербы на 5,9 млрд рублей. В ходе обследования в Ютазинском районе установлено загрязнение почвы жидкими химическими отходами. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело», — сообщил Шакиров.

Управлением совместно с филиалом ЦЛАТИ по Республике Татарстан были проведены выездные обследования на границе санитарно-защитной зоны Нижнекамского промузла. В результате были выявлены превышения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, определены их потенциальные источники.

«В 2022 году в адрес управления поступило более ста обращений о загрязнении атмосферного воздуха в Казани. Проведены внеплановые проверки. Установлено, что источником неприятного запаха в казанском микрорайоне "Салават Купере" является полигон по ул Химической УК ПЖКХ. Зафиксировано превышение по формальдегиду в 1,5 раза и сероводороду в 2,3 раза», — отметил Фаяз Шакиров.

Жалобы на неприятный воздух в «Салават Купере» поступают до сих пор. Кроме того, в 2022 году были взяты 13 тыс. анализов проб на Волге, инициированы проверки в отношении 19 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся утилизацией отходов.