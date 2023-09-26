Загрязнение воздуха, земель и Волги: Росприроднадзор оценил ущерб природе в миллиард

«За год взысканы штрафы и ущербы на 120 млн рублей»

С начала года предприятия и организации Татарстана, Марий Эл и Чувашии нанесли ущерб природе на общую сумму более 1 млрд рублей. Всего рассчитано 68 ущербов, сообщил сегодня руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Взысканы штрафы и ущербы на общую сумму более 120 млн рублей, что в два раза больше, чем за весь 2022 год», — сказал спикер.

Отдельно он остановился на проблеме загрязнения атмосферного воздуха в северной части Казани. С начала года в адрес управления поступило 305 жалоб от жителей микрорайона «Салават Купере», Авиастроительного района, поселка Осиново.

«По результатам проверки деятельности полигона ООО „УК „ПЖКХ“ по улице Химическая выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства, которые могут быть причиной неудовлетворительного состояния качества атмосферного воздуха в северной части Казани. Регоператору выписаны штрафы на сумму 360 тыс. рублей. Вынесено представление об устранении нарушений», — отметил Шакиров.

В числе самых крупных нарушений предприятия — истечение фильтрата по периметру полигона и на прилегающие земли. Предварительный ущерб, нанесенный почвам, оценивается в 27 млн рублей.

«Управлением было установлено, что источником запаха фильтрата является ООО „УК „ПЖКХ“», — уточнил спикер.

«УК „ПЖКХ“ необходимо пройти экологическую экспертизу»

Регоператором предприняты первоочередные меры по устранению нарушений. В настоящее время проведены работы по ремонту откосов, отсыпке и уплотнению минеральным грунтом тела полигона ТКО.

«Учитывая, что по предварительным расчетам срок эксплуатации полигона на улице Химическая завершается в I квартале 2024 года, УК „ПЖКХ“ необходимо уже сейчас начать разработку проекта рекультивации и пройти государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре», — заметил Шакиров.

Он напомнил, что в 2022 году было начато строительство второй карты полигона ТКО «Восточный». До начала строительства произведен ряд работ по предотвращению выбросов со старой карты. Это обсыпка грунтом поверхности первой карты полигона, установка биофильтров для очистки свалочного газа, строительство дополнительной дренажной системы. Также срочно требуется ввести в эксплуатацию очистные сооружения для фильтрата, заметил спикер.

«В сентябре 2023 года поступило извещение о начале строительства объекта первой категории негативного воздействия на окружающую среду», — добавил Шакиров.

Целый ряд нарушений, приводящих к загрязнению атмосферного воздуха, был выявлен в ходе проверок на нескольких предприятиях Казани. Нарушители привлечены к административной ответственности.

В стоках в Волгу обнаружены нитриты и сульфаты

Особое внимание в Татарстане и в соседних регионах уделяется вопросам охраны водных объектов. Для оценки влияния несанкционированных сбросов в реки в 2023 году были организованы обследования акваторий Волги и ее притоков.

«Проведено 72 выездных обследования 26 источников сброса сточных вод с отбором более 230 проб воды на 2,8 тыс. химических анализов. По итогам проверок выдано 38 предостережений. Также в этом году на территории республики было выполнено более 170 обследований 11 санкционированных выпусков сточных вод с объектов», — сообщил Фаяз Шакиров.

В ходе проведенных исследований в сточных водах ООО «Заинский Водоканал» были выявлены превышения нормативов загрязняющих веществ по нитритам, аммоний-иону, нефтепродуктам, меди и железу, а в стоках АО «Чистополь-Водоканал» — по аммоний-иону и сульфат-иону. Материалы направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по РТ.

Надзорное ведомство продолжает борьбу с нарушителями, загрязняющими земли. Немало нарушений было обнаружено в этом году на территории возле Самосыровской свалки.

«По результатам выездного обследования места разлива фильтрата вблизи полигона ТКО „Самосырово“ установлены превышения нормативов загрязняющих веществ в почве по нефтепродуктам в 203 раза, азоту нитритному — в 15 раз, меди — в 3,2 раза. Ущерб почве оценивается в 2,9 млн рублей», — подчеркнул Шакиров.

Земли возле Самосыровского полигона загрязнены нефтепродуктами

В той же зоне выявлено захламление земель на площади 3,5 тыс. кв. метров. По результатам лабораторных исследований обнаружены превышения по свинцу, азоту нитритному, цинку и марганцу. Ущерб почве оценивается в 3,9 млн рублей. Материалы направлены в правоохранительные органы и в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру.

В частности, Волжско-Камский Росприроднадзор неоднократно выявлял нарушения в работе ООО «УК Экопарк», которое работает на этой территории.

«По результатам выездного обследования выявлено захламление отходами, которое стало причиной возгорания в сентябре этого года. Результаты анализа почвы подтвердили загрязнение на площади почти 4 тыс. кв. метров. Превышения допустимых нормативов по нефтепродуктам составляют 118 раз, азоту нитритному — 3,6 раза, нитратам — 2,9 раза, меди — 1,8 раза, цинку — 1,7 раза», — рассказал Фаяз Шакиров.

Ущерб почве оценивается в сумму, превышающую 3 млн рублей. Материалы направлены в правоохранительные органы.