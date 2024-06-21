Загрязнение воздуха и водоемов — на что жалуются татарстанцы экологам

Около 3 тыс. обращений поступило от жителей Татарстана в Минэкологии РТ в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Об этом сегодня в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана сообщил первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Губайдуллин.

«Обращений было много. Люди жаловались на загрязнение водных объектов, качество атмосферного воздуха, свалки. Все свалки будут убраны», — отметил спикер.

Он отметил, что в выявлении свалок активно помогают жители через систему «Народный контроль». Представители Министерства экологии и природных ресурсов РТ выезжают на место для фиксации нарушений. Благодаря неравнодушным жителям удается обнаружить большое количество свалок строительных отходов.

Губайдуллин озвучил статистику обращений в ведомство. Так, с начала года только от жителей северной части Казани поступило более 300 заявлений по качеству атмосферного воздуха и около 500 обращений пришло от татарстанцев по теме загрязнения водоемов. Работа по защите окружающей среды проводится в регионе в рамках нацпроекта «Экология».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».