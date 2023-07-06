Чаще всего татарстанцы в соцсетях жалуются на грязные контейнерные площадки и воздух

Жители Татарстана в этом году жалуются в соцсетях на свалки, неудовлетворительное качество атмосферного воздуха и воды, санитарное состояние контейнерных площадок. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РТ, председатель проектного офиса Центра управления регионом Республики Татарстан Сария Сабурская на заседании в Казани.

«Проблема экологии и обращения с ТКО привлекает особое внимание жителей республики. В разных СМИ за прошлый год отмечено 105 крупных негативных инфоповодов, связанных с экологией и ТКО. Количество публикаций составило более 4 тыс. В этом году в медиаполе зафиксирован 371 крупный инфоповод по вопросам, связанным с экологией. Это загрязнение атмосферного воздуха и водных ресурсов, разлив нефтепродуктов, мор рыбы, образование несанкционированных свалок», — проинформировала она.

Данная тема весьма актуальна для жителей Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского, Зеленодольского, Лаишевского, Бугульминского, Альметьевского и Елабужского районов. В этом году в системе «Инцидент менеджмент» выявлено 203 жалобы, связанные с экологией. Большая часть из них связана с выбросами вредных веществ в атмосферу и загрязнением воздуха.

«Жители Набережных Челнов сообщали о неприятном запахе в ночное время и плохом самочувствии. На едкий дым обращали внимание жители Мензелинска. Пользователи соцсетей из ЖК «Салават Купере» сообщали о едком запахе по ночам. Жители Елабуги сообщали об удушающем химическом запахе в вечернее время. Жалобы татарстанцев на загрязнение атмосферного воздуха и запахи были зафиксированы в Нижнекамске, Мензелинске, Чистополе», — сказала Сабурская.

В ходе опроса, проведённого Министерством экологии и природных ресурсов РТ, выяснилось, что ответственность за экологическую обстановку, по мнению татарстанцев, несут сами люди, промышленные предприятия и органы местного самоуправления.

«Есть над чем задуматься, есть над чем работать органам муниципальной и исполнительной власти, надзорным органам, поскольку проблема остаётся. Проблема экологии влияет на здоровье человека, качество жизни», — подчеркнула Сария Сабурская.

Кроме того, в ходе заседания выяснилось, что жители региона в этом и прошлом году часто жаловались на несанкционированные свалки и завалы мусора на контейнерных площадках.

Участники проектного офиса обсудили актуальные проблемы в сфере экологии, обращения жителей республики, подвели промежуточные итоги контрольно-надзорных мероприятий на объектах, подлежащих федеральному государственному надзору, обсудили вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами.