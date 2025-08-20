Загрязнение Средиземного моря у Аланьи достигло опасного уровня, предупреждают ученые

Загрязнение Средиземного моря в районе турецкого курорта Аланья достигло опасного уровня, угрожая морской флоре и фауне. Как сообщил доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган, для местного населения контакт с водой может вызвать рвоту, тошноту и лихорадку, передает ТАСС со ссылкой на газету Yeni Alanya.

По словам ученого, нарушение экологического баланса в водах у Аланьи и района Газипаша вызвано не только туристической активностью, но и попаданием сельскохозяйственных отходов, а также изменениями климата, что способствует росту числа микробов.

«Морской экосистеме, кроме того, несут угрозу отходы с пляжей и лодок, чрезмерное использование пластика», — отметил Доган.

Он подчеркнул, что одной экологической инженерии для решения проблемы недостаточно: «Туриндустрия и сельское хозяйство должны действовать сообща. Если не принять мер сегодня, в следующем году может быть слишком поздно».

Экологи предлагают укрепить системы управления отходами, внедрять совместные инспекции в сфере туризма и сельского хозяйства, а также развивать образовательные программы для повышения экологической сознательности жителей провинции Анталья, куда входит Аланья.