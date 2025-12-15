Загрузка здравниц Татарстана на Новый год составит 100%

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Санатории Татарстана на новогодние праздники будут загружены полностью. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Правления РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

«В санаториях загрузка составит 100%», – ответил он на вопрос корреспондента.

Терентьев пояснил, что предложение санаториев делится на два основных формата. Первый – праздничный заезд с 30-31 декабря по 2 января с акцентом на развлекательную программу и банкет. Второй – оздоровительный заезд со 2-3 января, позволяющий пройти лечение, не тратя дни отпуска.

«По причине высокой себестоимости новогодних заездов некоторые санатории вовсе отказались от работы. Они не проводят программы и полностью закрываются, дают отдохнуть персоналу. Персонал выходит уже 2 января», – добавил председатель Правления.