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Загрузка первого авиарейса Казань – Ереван достигла почти 100%
В аэропорту Казани сегодня встретили первый рейс из Еревана авиакомпании ArmenianAirlines. Загрузка борта из Армении составила более 94%, из Татарстана – около 96%, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Высокая динамика загрузки рейса Ереван – Казань говорит о его востребованности среди пассажиров, в связи с чем мы рассматриваем выполнение полетов и в зимний сезон с возможным увеличением частоты», – сказал генеральный директор перевозчика Арарат Саргсян.
Прямые перелеты выполняются по пятницам. Из Казани самолет вылетает в 15.35 с посадкой в Ереване в 19.40. Обратный рейс осуществляется в 12.35 с прибытием в столицу Татарстана в 14.30. Для каждого аэропорта указано местное время.
Время в Армении на час опережает московское. Полет длится около трех часов. Пассажиров перевозят на 220-местных воздушных судах Airbus 321-200.
«Мы приветствуем запуск полетной программы в столицу Республики Армения нашим новым международным партнером – компанией ArmenianAirlines. Считаем, что данный рейс послужит мощным стимулом для расширения туристического потока как в Казань, так и в Ереван», – отметил генеральный директор аэропорта Казани Сергей Романцов.
По авиационной традиции первый борт после приземления встретили водяной аркой, созданной на рулежной дорожке с помощью брандспойтов пожарных автомобилей.
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