Загрузка первого авиарейса Казань – Ереван достигла почти 100%

В аэропорту Казани сегодня встретили первый рейс из Еревана авиакомпании ArmenianAirlines. Загрузка борта из Армении составила более 94%, из Татарстана – около 96%, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Высокая динамика загрузки рейса Ереван – Казань говорит о его востребованности среди пассажиров, в связи с чем мы рассматриваем выполнение полетов и в зимний сезон с возможным увеличением частоты», – сказал генеральный директор перевозчика Арарат Саргсян.

Прямые перелеты выполняются по пятницам. Из Казани самолет вылетает в 15.35 с посадкой в Ереване в 19.40. Обратный рейс осуществляется в 12.35 с прибытием в столицу Татарстана в 14.30. Для каждого аэропорта указано местное время.

Фото: пресс-служба Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая

Время в Армении на час опережает московское. Полет длится около трех часов. Пассажиров перевозят на 220-местных воздушных судах Airbus 321-200.

«Мы приветствуем запуск полетной программы в столицу Республики Армения нашим новым международным партнером – компанией ArmenianAirlines. Считаем, что данный рейс послужит мощным стимулом для расширения туристического потока как в Казань, так и в Ереван», – отметил генеральный директор аэропорта Казани Сергей Романцов.

По авиационной традиции первый борт после приземления встретили водяной аркой, созданной на рулежной дорожке с помощью брандспойтов пожарных автомобилей.