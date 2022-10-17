Загрузка нового авиарейса из Казани в Грозный достигла почти 90%

Прямое регулярное авиасообщение из Казани в Грозный открылось 4 октября. На данный момент загрузка рейса составляет около 90%. Об этом сообщил командир экипажа воздушного судна, выполняющего полеты по этому направлению, Павел Дмитриев.

«В среднем загрузка составляет 80 – 90%. Практически на всех рейсах авиакомпании такая загрузка. Пассажиров перевозят на Boeing-737-800 вместимостью 189 человек. Это одна из самых ходовых моделей в мире. У нашей авиакомпании в парке 11 единиц, десять из них – в работе», – рассказал командир экипажа.

Дмитриев уточнил, что маршрут проходит не только над территорией России, но и над Казахстаном. «В связи с проведением СВО большая часть Ростовской зоны закрыта для полетов, поэтому нам приходится пролетать над территорией Казахстана, над Каспием и уже отсюда выходить на запад для захода в Махачкалу и Грозный», – отметил он.

Командир экипажа пояснил, что продолжительность полета направлению Казань – Грозный от этого существенно не увеличилась. Длительность полета составляет 2,5 часа, что, по его словам, является достаточно комфортной. «Но в целом закрытие Ростовской зоны удлиняет время полета», – подчеркнул он.

Самолеты из Казани в столицу Чеченской Республики летают два раза в неделю – по вторникам и субботам. Заместитель генерального директора авиакомпании Nordwind Airlines Антон Маттис заметил, что «если сохранится динамика бронирования, как сейчас», то ближе к лету откроется и третий рейс. «Этот рейс открыт на год. И билеты можно купить в диапазоне 12 месяцев, включая лето следующего года», – заявил он.

По данным Министерства Чеченской Республики по туризму, за первое полугодие туристический поток в этот регион по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 60% – до 118 135 человек. За это же время увеличилось число потребителей гостиничных услуг на 158,4% – до 82 443 постояльцев. Всего в Чечне функционируют 49 коллективных средств размещения.