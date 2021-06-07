Загрузка на новом рейсе Казань — Петрозаводск с начала полетов достигла 50%

Из Казани 3 мая открылся субсидируемый авиарейс в Петрозаводск. Средняя загрузка на новом рейсе с начала полетов составила 50%.

«Пока загрузка самолета близка к 50%, но ожидаем больше. Она примерно одинаковая в обе стороны. В майские праздники была полная загрузка, было больше пассажиров из Карелии в Татарстан», — рассказал журналистам генеральный директор «ЮВТ АЭРО» Петр Трубаев.

Рейсы из Казани в Петрозаводск выполняются два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Длительность полета составляет 2 часа 10 минут.

Так, по понедельникам самолет из Казани вылетает в 11.20 и приземляется в аэропорту Петрозаводска в 13.30. Обратно он вылетает в 14.30 и прибывает в столицу Татарстана в 16.40.

По четвергам из Казани самолет вылетает в 9.00 и прибывает в Карелию в 11.10, обратно вылетает в 12.10 и приземляется в столице Татарстана в 14.20.

По словам Трубаева, прямые авиарейсы в Петрозаводск из Казани будут выполняться до конца сентября канадскими авиалайнерами «Бомбардье» CRJ-200 максимальной вместимостью 50 человек. Всего планируется выполнить 43 рейса.

«История открытия этого маршрута имеет двухгодичную давность. Мы вели переговоры с Минтрансом Карелии, но на тот момент понимали, что для того, чтобы соединить две республики с точки зрения раскрытия туристического потенциала, нужен доступный авиабилет. То есть необходимо использовать программу по субсидированию авиарейсов. В этом году по этой программе нам выделили средства на открытие этого авиарейса», — отметил собеседник журналистов.

Трубаев добавил, что в этом году «поменялась политика Минтранса России» — больше субсидий выделено авиакомпаниям, которые эксплуатируют отечественные воздушные суда. «Мы получили в три раза меньше по сравнению с прошлым годом — примерно 800 млн рублей. Но каждый квартал подводятся итоги, если есть экономия по средствам, то дают дополнительные», — заметил он.

В ближайшее время планируется открытие авиарейсов из Казани в южном направлении, например, в Геленджик.