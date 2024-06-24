Загружено на 30%: когда чиновников в Татарстане окончательно переведут на российское ПО

Рустам Минниханов напомнил, что до конца 2024 года государственные компании и учреждения должны перейти на отечественное программное обеспечение

Фото: rais.tatarstan.ru

Безопасность школ, кибератаки на предприятия и переход на «Астра Линукс»

«Президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача по достижению технологического суверенитета в ключевых отраслях экономики и социальной сфере, и Ассоциация содействия цифровому развитию РТ играет большую роль в координации работы в республике, в которой задействованы вузы, предприятия, органы власти и экспертное сообщество», – начал заседание Ассоциации Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, одна из важнейших задач в современных реалиях – обеспечение безопасности учебного процесса в образовательных учреждениях. При этом есть целый ряд компаний, которые предлагают решения по биометрическому доступу и обработке видеопотока на основе искусственного интеллекта, часть которых пилотируется в республике.

«Сегодня мы ознакомились с еще одним таким решением от компании ICL. Министерству цифрового развития, Министерству образования и науки совместно с правоохранительными органами необходимо обеспечить пилотирование различных решений в образовательных учреждениях и в конце года доложить о результатах», – поручил Минниханов.

Одна из важнейших задач в современных реалиях – обеспечение безопасности учебного процесса в образовательных учреждениях Фото: rais.tatarstan.ru

Он также отметил увеличение кибератак из-за рубежа, направленных в основном на предприятия Татарстана, и поручил обеспечить устойчивость и безопасность производства.

«Основным путем решения является применение на объектах критически важной инфраструктуры отечественной техники с использованием средств защиты информации. Министерству промышленности и торговли совместно с Министерством цифрового развития следует держать данный вопрос на контроле», – заявил Раис РТ.

Минниханов также напомнил, что до конца 2024 года государственные компании и учреждения должны перейти на отечественное программное обеспечение. «Совместно с компанией ICL мы ведем работу по переходу республиканских и муниципальных учреждений на операционную систему „Астра Линукс“. Этот процесс нужно завершить уже в ноябре», – подчеркнул он.

С 2023 года было переведено около 40 тыс. рабочих мест, что составляет почти 30% от общего плана. Всего российским ПО должны быть обеспечены 130 тыс. рабочих мест Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Около 40 тыс. рабочих мест перевели на отечественное ПО

В свою очередь генеральный директор компании ICL Services Руслан Вагизов рассказал, как продвигается процесс перехода на отечественное ПО. По его словам, он начался в 2023 году, на сегодняшний день уже почти завершился перевод центральных аппаратов органов государственной власти и местного самоуправления и сейчас активно работают с подведомственными организациями.

Всего за это время было переведено около 40 тыс. рабочих мест, что составляет почти 30% от общего плана. Всего российским ПО должны быть обеспечены 130 тыс. рабочих мест.

«Только за последние две недели проведено около 9 тыс. новых инсталляций, что составляет 6% от общего числа», – поделился Вагизов.

Генеральный директор компании ICL Services Руслан Вагизов Фото: rais.tatarstan.ru

Он также отметил, что большое внимание уделяется обучению как новых IT-специалистов, так и пользователей, уже обучено 1,2 тыс. специалистов. А для пользователей созданы специальные инструкции, видеоматериалы и образовательный портал, где можно пройти обучение. На сегодняшний день в таком формате обучаются около 10 тыс. человек.

«Часть ПО пока не совместимы с нашей операционной системой»

Однако в процессе перехода на отечественное программное обеспечение не обошлось и без проблем. Одной из них стал разный уровень «зрелости» министерств и ведомств. Так, в некоторых структурах для поддержки задействуются субподрядные организации, из-за чего нет актуальной информации о состоянии перехода.

«Кроме того, часть ПО пока не совместима с нашей операционной системой. Это как специализированное, так и федеральное программное обеспечение, которое до сих пор не совместимо с “Астра Линуксом”», – рассказал Вагизов.

Совместно с компанией ICL ведется работа по переходу республиканских и муниципальных учреждений на операционную систему «Астра Линукс» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, эти проблемы можно решить, сделав подход к управлению рабочими местами централизованным и внедрив единые стандарты, так как сейчас перевод на новое ПО приходится делать вручную, что повышает нагрузку на все IT-подразделения всех министерств и ведомств.

Иными словами, Вагизов предлагает создать единое хранилище проверенного программного обеспечения, которое специалист на месте может легко установить. Также предлагается создать единую базу, где будут храниться все пользовательские данные, информация по установленному ПО и рабочим местам.

Следующим шагом станет создание системы централизованного управления рабочими местами – она позволит создать конфигурации для автоматического развертывания и обновления необходимых компонентов, что существенно сократит затраты времени специалистов на местах.

Предлагается создать единое хранилище проверенного программного обеспечения, которое специалист на месте может легко установить Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Итогом всей работы должна стать единая система ГИСУ 2.0, которая позволит не только быстро и качественно устанавливать необходимые программы, но и поможет с дефицитом кадров в отдаленных районах, так как к любому компьютеру можно будет подключиться удаленно.

Подводя итог, Вагизов отметил, что применение этих решений также позволит сократить время перевода одного рабочего места в разы, который сейчас занимает по несколько часов, так как будет требовать всего несколько кликов от специалиста.