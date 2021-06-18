news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
18 июня 2021  19:01
Аделина Тимиршина

Загруженность отелей и гостиниц в Татарстане составляет около 75%

news_top_970_100

В этом году туристический поток в республике значительно выше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» президент Ассоциации отелей города Казани и РТ Гульнара Сафина.

«Загруженность отелей на текущий месяц составляет 75% в среднем за месяц. Но в выходные дни загруженность отелей может составлять 100%. Люди выбирают Казань в качестве столицы, которую можно посетить как культурный европейский центр», — подчеркнула собеседница агентства.

По словам Гульнары Сафиной, прирост туристического потока демонстрируют главные туристические центры республики — города Казань, Елабуга, Свияжск и Болгар. А столица многонационального Татарстана является самым популярным и часто посещаемым городом туристов.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное