Загруженность 100%: из Казани запустили новый авиарейс в Белград

Фото: © Александр Хевронин/ «Татар-информ»

Из Казани в Белград запустили прямое авиасообщение. Первые рейсы показывают высокий спрос – загрузка самолета 100% на первый полет, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрат Садыков на церемонии запуска нового направления в Международном аэропорту «Казань».

Фото: © Александр Хевронин/ «Татар-информ»

«Прямое авиасообщение – это всегда укрепление дружеских, культурных, туристических и деловых связей. Сейчас рейсы будут совершаться 2 раза в неделю, и их загрузка составляет 100%», – заявил Садыков.

Самолеты будут летать по понедельникам и четвергам. В каждый из этих дней вылет из Белграда будет в 18:00, а прибытие в Казань в 23:00, после чего самолет вылетает обратно в 23:55 и прибывает в Белград в 3:05.

Церемония открытия нового направления прошла в казанском аэропорту рядом со стойками регистрации. Торжественная часть состояла из разрезания ленты перед пассажирами рейса, после чего руководством аэропорта для них был организован фуршет.

Фото: © Александр Хевронин/ «Татар-информ»

Помимо первого перелета в Сербию, была организована и встреча рейса из Белграда. По традиции, самолет встречают водяной аркой, через которую он проезжает перед высадкой пассажиров.

Генеральный директор аэропорта «Казань» Сергей Романцов отметил, что до конца октября сохранится нынешний график полетов, а в ноябре самолеты будут курсировать по пятницам и воскресеньям.

«Количество полетов в неделю до летнего периода 2023 года, после чего авиакомпания будет принимать решение – увеличить число рейсов в неделю или нет. Я думаю, что их число вырастет», – добавил он.