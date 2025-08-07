news_header_top
Общество 7 августа 2025 07:00

Загранпаспорт за три дня: как его оформить

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После подачи заявления загранпаспорт изготавливается в течение 1-3 месяцев. Но в отдельных случаях данный документ могут сделать всего за три дня, когда это возможно – в материале «Татар-информа».

В срочном порядке граждане могут оформить исключительно загранпаспорт сроком на пять лет (старого образца). Для его оформления необходимо лично представить в миграционный отдел МВД заявление, а также подтверждающий необходимость быстрого оформления загранпаспорта документ:

- официальное письмо из российской клиники о необходимости оперативной поездки за границу на лечение;

- обращение из зарубежной клиники о необходимости экстренного лечения россиянина за рубежом, а также заключение медицинского учреждения по месту прописки;

- подтвержденное письмо, которое поступило из другого государства, о наличии тяжелого заболевания у близкого родственника или его кончины.

При предоставлении одного из вышеназванных документов гражданину обязаны сделать загранпаспорт в срок до трех дней.

