Цены на море улетели: как добраться до Турции этим летом?

​​​​​​​Зарубежные туры из-за курсов валют ощутимо прибавили в цене. Стоимость путевок разгоняет неясность летной программы из-за санкций Запада. Жителям Татарстана, оформившим раннее бронирование, предлагают доплатить за авиаперелет, добраться своим ходом или аннулировать поездку. Что происходит на рынке, разбиралась корреспондент «Татар-информа».

Наиболее дорогие туры на Мальдивы – 472 тыс. рублей и Сейшелы – 521 тыс. рублей Фото: © Asad Photo Maldives / Pexels

Самый дорогой отдых – на Сейшелах, бюджетный – в России

Цены на путешествия в период долгих выходных всегда были «выше среднего», но в этом году стоимость путевок на майские праздники побила рекорды. Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучила, где и за сколько можно отдохнуть 7-8 ночей за границей.

Наибольшей популярностью из зарубежных туров пользуются Турция, Египет, ОАЭ и Абхазия. Из них более доступна Абхазия по цене за «средний тур» 64 тыс. рублей за двоих.

Средняя стоимость турпакетов в Турцию и Египет оказалась одинаковой – около 170 тыс. рублей за тур. Стоимость тура в Египет за год выросла в 1,9 раза. Данных о росте стоимости туров в Турцию нет, ведь в прошлом году в стране действовали ковидные ограничения.

Поездка в ОАЭ в майские праздники обойдется в среднем в 230 тыс. рублей. Наиболее дорогие туры на Мальдивы – 472 тыс. рублей и Сейшелы – 521 тыс. рублей.

Служба пришла к выводу, что самый доступный отдых – в России, где средняя стоимость купленных туров на российские курорты с заездами 29 апреля – 8 мая составила 53 тыс. рублей. Однако больше половины таких предложений не предполагает перелет или проезд до места отдыха, а значит, реальная средняя стоимость майского путешествия по России повыше.

Интересно, что в топ самых продаваемых направлений на майские праздники у россиян вошла Казань.

Татарстанцы выбирают поездки в Турцию и Египет

Аналитическое агентство «ПромРейтинг» поинтересовалось, где татарстанцы планируют провести лето. Почти половина опрошенных сообщили, что будут отдыхать на даче. На поездку за пределы России рассчитывает 15,7% жителей республики. При этом основные направления – традиционные Турция и Египет.

Средняя стоимость турпакетов в Турцию и Египет оказалась одинаковой – около 170 тыс. рублей за тур Фото: pixabay.com

Планирование отдыха за рубежом осложнили санкции: в Россию запретили поставку самолетов, запчастей, а также оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Причем эксплуатируемые в стране самолеты должны быть возвращены иностранным лизингодателям. Чтобы не потерять парк авиакомпаний, состоящий преимущественно из Boeing и Airbus, Росавиация рекомендовала ограничить рейсы за рубеж на самолетах, зарегистрированных в иностранных реестрах. Полеты за границу приостановили «Аэрофлот», S7 Airlines и «Победа».

Ранние туры подорожали вдвое

Курс доллара и сокращение рейсов российскими компаниями за рубеж, в том числе чартерных, сказались на стоимости туров и раннего бронирования. Тем, кто оформил путевку еще до введения санкций, предлагают несколько вариантов: за оговоренную ранее сумму добраться самостоятельно, выбрать другое направление или отказаться от тура. Но деньги возвращать операторы не собираются.

Так, жительница Казани Надежда в прошлом году забронировала тур на семью из четырех человек, включая двоих детей на восемь ночей в августе в пятизвездочном отеле. Путевка на побережье Антальи стоила 1410 евро. Собеседница агентства оплатила, как и договаривались, половину цены.

В апреле туроператор уведомил: нужна доплата за авиаперелет – 276 евро с человека. То есть на семью дополнительно 1,1 тыс. евро. Общая стоимость тура подскочила до 2,5 тыс. евро. В рублях стоимость путевки выросла со 117 до 209 тыс. рублей по курсу оператора в 83,3 рубля за евро. По первоначальной цене оператор предложил добраться до курорта самостоятельно.

Курс доллара и сокращение рейсов российскими компаниями за рубеж, в том числе чартерных, сказались на стоимости туров и раннего бронирования Фото: pixabay.com

«В случае несогласия вы можете самостоятельно аннулировать заявку», – говорится в сообщении. Туроператор уточнил, что «возврат средств на данный момент не производится». Клиентке предложили оставить деньги на депозитах и выбрать на них поездку по России.

В Турции создают новые авиакомпании для перелета туристов

Турция уже прогнозирует снижение потока туристов из России. «В прошлом году приезжало 4,7 млн ​​российских туристов, в этом году могло бы быть 7 млн. Однако в этом году мы примем около 3 млн российских туристов», – дал прогноз председатель Турецко-российского делового совета Иззет Экмекчибаши газете Dünya.

Чтобы не терять клиентов и доходы в турсезон, в Турции была зарегистрирована специальная авиакомпания для чартерных перевозок россиян на Средиземноморье. Ожидается, что новый перевозчик – SouthWind («Южный ветер») начнет работать в конце мая. На первом этапе будет эксплуатироваться пять самолетов Airbus – два узкофюзеляжных (до шести пассажиров в каждом ряду) и три широкофюзеляжных (до десяти кресел). Билетов, цен, расписания пока нет.

Также появились сообщения, что в Анталье будет базироваться еще одна авиакомпания, ориентированная на полеты в Россию, – Mavi Gök Aviation (MGA), сообщил турецкий портал AirportHaber. Компания проходит регистрацию и планирует начать деятельность с двух самолетов Boeing 737-900 и двух Boeing 777.

Турция уже прогнозирует снижение потока туристов из России Фото: © Iryna Olar / Pexels

По мнению директора по продажам бюро туристических услуг «Салават City Center» Рустема Тарзиманова, создание авиакомпаний поможет снизить цены на туры.

«Если завтра реализуются планы – Турция создаст авиакомпании и туда передадут самолеты, то перевозка туристов будет недорогой. А если, например, не получится реализовать планы, то цена будет другой. Основная стоимость будет зависеть от перевозки, потому что отели стоят одинаково», – сказал он.

Самостоятельно и туром: как добраться до Турции и Египта

Туры из Казани в Турцию, к примеру, в июне предлагаются по цене около 100 тыс. рублей за двоих с прямым перелетом. Чартеры, как ожидается, предоставит Turkish Airlines. Тур в Анталью на неделю на двоих в трехзвездочный отель стоит от 119 тыс. рублей, пятизвездочный начинается от 125 тыс. рублей. Кроме того, тур в четырехзвездочный отель в Кемере будет от 98 тыс. рублей за двоих на одну неделю. Выгоднее брать более длинные туры – например, в Сиде и Аланию на 14 ночей цены в 4-звездочный отель начинаются от 126 тыс. рублей.

Самостоятельное путешествие до Турции тоже стало дорогим удовольствием. Напрямую из Казани в Турцию летает только Turkish Airlines – из Казани в Стамбул. Стоимость одного билета в обе стороны на официальном сайте в июне составляет 43,2 тыс. рублей. До Антальи с пересадкой в Стамбуле билет стоит от 48 тыс. рублей.

В конце марта «Аэрофлот» запустил программу регулярных международных рейсов из Сочи. Из Казани с пересадкой в Москве и Сочи до Стамбула или Антальи без багажа в июне билет в обе стороны стоит больше 40 тыс. рублей.

В конце марта «Аэрофлот» запустил программу регулярных международных рейсов из Сочи Фото: © «Татар-информ»

Авиакомпанией «Белавиа» через Минск с длительной пересадкой, но с багажом – 33,5 тыс. рублей до Стамбула. До Анталийского побережья можно добраться местными авиалиниями, цены на которые приемлемы.

Прямых перелетов из Казани на курорты Египта пока нет. Самостоятельно добраться до Хургады можно через Стамбул на Turkish Airlines или через Москву и Каир на EgyptAir. В первом случае билет в обе стороны на одного человека обойдется в 54 тыс. рублей, во втором – в 55 тыс. рублей.

Туры казанцам предлагают из Москвы – проезд оплачивается самостоятельно ­ . Так, у местной туркомпании можно зарезервировать тур из столицы страны в июне из расчета 80 тыс. рублей на человека. Полеты предлагаются на регулярных рейсах авиакомпаний Red Wings и EgyptAir.

«С вылетами за границу сейчас в принципе большие сложности»

Турция – самое популярное направление у россиян, но пока нет точной информации, как люди смогут туда долететь. Такое мнение выразил директор по продажам бюро туристических услуг «Салават City Center» Рустем Тарзиманов.

«На данный момент не очень понятно, как и на чем граждане России будут летать в Турцию и Египет, потому что с вылетами за границу сейчас в принципе большие сложности. Российские компании находятся под санкциями, и они в большинстве своем не могут использовать авиапарки, которые есть для полетов за границу», – объяснил Тарзиманов.

По его словам, раньше для полетов в Турцию и Египет использовались чартерные программы. «В основном чартерные программы выполнялись на рейсах наших российских авиакомпаний. Целый ряд российских туроператоров имеет аффилированные или дочерние авиакомпании с российской регистрацией, которые сейчас находятся под санкциями и не могут выполнять чартерные рейсы», – сказал он.

Раньше для полетов в Турцию и Египет использовались чартерные программы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он считает позитивным то, что Турция будет создавать перевозчиков специально для российских туристов, вместе с тем он отметил, что быстро это сделать будет сложно. «Создание авиакомпании – это трудоемкий и долгий процесс. Если все делать по-грамотному, то нужно получать сертификаты безопасности и так далее. Кроме того, заключить контракты с туроператорами, которые должны будут использовать рейсы этой авиакомпании. Я не слышал, чтобы на базе вновь созданной авиакомпании туроператоры сделали бы расчеты своих туров», – отметил Тарзиманов.

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» начала продавать места на чартерные рейсы из Казани в Анталью. Но, по словам эксперта, точной гарантии, что авиакомпания получит разрешение Росавиации на этот вид полетов, нет, но работа в этом направлении ведется.

«Шанс, что татарстанцы смогут воспользоваться турпакетами, есть. Но пока стопроцентной гарантии, что эти рейсы полетят с 28 апреля, нет. Как любят говорить: “запасаемся попкорном” и смотрим, полетит ли первый рейс 28 апреля», – сообщил он.

Цены на туры в Турцию могут снизиться из-за невысокого спроса

Генеральный директор компании по продаже авиабилетов AVT Азамат Сабиров считает, что запуск турецких чартерных авиакомпаний поможет снизить текущие цены примерно на 50%.

«Как только запустится авиакомпания, я думаю, что цена на 40-50% снизится. Но это все равно будет на 50% дороже, чем в прошлом году», – заметил он.

По словам Сабирова, интерес к отдыху в Турции большой, люди хотят отдохнуть на Средиземном море, но спрос низкий из-за высокой стоимости туров.

Если такая ситуация продолжится, отели даже могут снизить цены. «У отелей Турции будет соблазн понижать цены. Поэтому в связи с пониженным спросом, чтобы привлечь больше клиентов, отелям выгоднее снизить цены. Но сейчас по ценам ответить невозможно, потому что есть слишком много нюансов, которые могут повлиять на цену», – отметил он.

У России есть собственные курорты, до которых можно доехать на машине Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российские курорты составят конкуренцию заморским

Президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов отметил, что на сегодняшний день стоимость туров в Турцию и Египет существенно выросла.

«В прошлом году все было дешевле на 30-40%, потому что транспортировка в прошлом году в Турцию стоила 20 тыс. рублей, а в этом – 45 тыс. рублей на человека. Стоимость туров катастрофически подорожала. В прошлом тур на неделю в Турцию в пятизвездочном отеле на двоих был 70-80 тыс. рублей. В Египет цены были чуть дешевле, потому что там отели дешевле, а перевозка чуть дороже», – сказал эксперт.

Если в прошлом году в обе страны тур с перелетом и проживанием в пятизвездочном отеле стоил в пределах 70-80 тыс. рублей, то сейчас – 130-150 тыс. рублей.

«Россиянам нужно куда-то съездить и отдохнуть, потому что зима была тяжелая. Но за вопросом выбора всегда стоят финансовые возможности. К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией туры в Турцию и Египет сейчас дорогие», – сказал он.

По его словам, высокий тариф объясняется тем, что чартерные перевозки на сегодняшний момент невозможны.

«Я думаю, если есть возможность, то можно лететь в Турцию или Египет, если нет, то можно ехать на наши курорты. На Турцию спрос будет всегда, все зависит от цен. Полагаю, что когда начнется сезон, авиакомпании начнут понижать цены», – сказал он. Мифтахов добавил, что у России есть собственные курорты, до которых можно доехать на машине.

«У России всегда была альтернатива курортам Турции и Египта. Но наши граждане привыкли к определенному формату отдыха», – сказал он.

Азамат Сабиров добавил, что желающих отдохнуть россиян не остановят даже ограничения.

«Я считаю, что тем, кто хотел бюджетный отдых, нужно рассматривать хоть и не пляжные, но красивые места в России. Например, есть направления в Карелию или Калининград. У нас красивая страна. Люди, приезжая в Казань, удивляются, как здесь хорошо», – сказал он.

Он уточнил, что в Татарстане нужно развивать свои туристические зоны. Например, курорт в «Свияжских холмах». «У нас очень большой потенциал по развитию “Свияжских холмов”. Там можно сделать яхт-клуб или построить гостиницу», – заключил он.