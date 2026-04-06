Заговор и превосходство Большунова, чемпионство Ардашева и Пеклецовой. Итоги Кубка России

Доминированием Татарстана ознаменовался Кубок России у мужчин, а вот у женщин непревзойденная Алина Пеклецова не оставила шансов Непряевой и Степановой. Финал Кубка запомнился не только победой фаворитов, но и внезапным шпионским скандалом, отдающим манией заговоров Большунова. Чем еще запомнился конец сезона – в кировских итогах «ТИ-Спорта».





Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Большунов, Коростелев и Ардашев провалили спринт, но Татарстан все равно на пьедестале. С глубиной состава все в порядке

Мужской спринт в Кировске начался так, что у большинства любителей лыжных гонок происходящее просто «не надевалось на голову».

Дело в том, что фактически все фавориты — Александр Большунов, Савелий Коростелев и Сергей Ардашев — не просто не выиграли, они даже не прошли квалификацию. Трехкратный олимпийский чемпион не вышел даже в полуфинал, Савелий остановился на стадии полуфинала, а победитель нынешнего сезона Ардашев и вовсе не прошел в четвертьфинал.

Казалось, каждый из них должен был в эконом-режиме забирать медали и составлять тройку призеров, но у топовых лыжников случилась какая-то массовая апатия. Или дело в другом?

И это открыло портал для настоящей рубки, где на первые роли вышли совсем другие люди. Главным героем дня неожиданно стал другой представитель Татарстана, Сергей Забалуев, который буквально весь сезон оставался в тени своих более именитых сокомандников.

24-летний лыжник выдал идеальную по тактике гонку. Пока фавориты бодались друг с другом, Сергей методично прошивал дистанцию, а в финале включил такую скорость, что тягаться с ним было практически нереально. Забалуев финишировал первым с результатом 2:48.20, доказав, что спринтерская группа Татарстана сейчас — это не только признанные лидеры, но и мощнейшая глубина состава.

Второе место вырвал Павел Соловьев, отстав от победителя всего на 0,24 секунды. Битва на финишной прямой была настолько плотной, что победителя определяли буквально по сантиметрам. Замкнул тройку Константин Тиунов из Югры. Такой подиум стал холодным душем для тех, кто заранее расписал все медали между топами из Татарстана и Тюменской области.

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Пока Большунов наблюдал за финалом со стороны, Забалуев и компания устроили шоу, которое наглядно показало: неприкасаемых больше нет. Но для Татарстана это золото стало важнейшим психологическим моментом в самом начале кировского этапа.

Новая волна берет свое: спринтерская корона Пантриной и дерзость Шороховой

У женщин сюжет закрутился вокруг двух интриг – локальной битвы за золото Кировска и глобального сражения за малый хрустальный глобус в спринтерском зачете. Вероника Степанова, которая в этом сезоне не упускает возможности напомнить о себе, в этот раз не смогла навязать свою волю в финале. Основное внимание переключилось на дуэль тюменских лыжниц и молодых талантов, которые в Кировске решили окончательно выйти из тени.

Победу в финальном забеге одержала Ксения Шорохова. Ее результат 3:10.82 стал эталоном прохождения скоростной дистанции на сложном северном рельефе.

Ксения сработала очень хладнокровно, не позволив соперницам заблокировать себя на виражах. Но главной героиней дня в плане стратегии стала Елизавета Пантрина. Она финишировала второй, уступив Шороховой ничтожные 0,07 секунды. Этого серебра Елизавете хватило с лихвой, чтобы официально оформить победу в спринтерском зачете Кубка России. Пантрина доказала, что дистанционная стабильность — ее главный козырь.

Бронзу завоевала Софья Кузнецова, которая тоже вмешалась в распределение мест на пьедестале. Что касается Дарьи Непряевой, то она завершила этот день на шестой позиции, не сумев поддержать темп лидеров на финишном отрезке. Женский спринт показал, что конкуренция в женских лыжах сейчас даже острее, чем у мужчин, — плотность результатов зашкаливает, а лидеры зачета постоянно чувствуют дыхание в спину от молодежи. Этот день в Кировске стал бенефисом новой волны, которая окончательно освоилась на взрослом уровне и готова забирать свое.

Сложившиеся «пазлы» Большунова и заговор против Александра?

Впрочем, провал сразу всех лидеров сезона разом на спринте ушел на второй план после вспыхнувшего скандала, который внезапно своим интервью телеканалу «Россия 24» спровоцировал Большунов.

Он выдал монолог, достойный политического триллера, заставив всю лыжную тусовку искать двойное дно в работе сервис-бригад и вспоминать о затяжном противостоянии двух главных полюсов нашей сборной — групп Юрия Бородавко и Егора Сорина. Сан Саныч пусть и не заявил напрямую, но намекнул, что кто-то намеренно портит ему лыжи, чтобы фаворит не выигрывал все подряд. Именно этим он объяснил, что второй год подряд у него плохо начинался сезон и в конечном итоге это мешало ему выигрывать Кубок России. В прошлом сезоне, напомним, он также провалил гонки до самого января, а победителем стал Савелий Коростелев. В только завершившемся сезоне он никак не мог найти силы выигрывать едва ли не до казанского этапа. Как итог — победа с огромным отрывом Сергея Ардашева в общем зачете.

«Ситуация, которая произошла в начале сезона, раскрыла многие интересные вещи. Пазлы в моей голове начали складываться, почему так происходило, почему во многих гонках, в которых лыжи должны были бы ехать, они не едут так, как нужно. И для меня это было всегда большим вопросом.

Я не понимал, потому что всегда лыжи идеально работали. Понимаешь то, что лыжи, допустим, все равно в моем парке одни из лучших, но есть конкретные гонки… Наверное, у кого-то на эти гонки ставки очень большие, и у меня так лыжи — хоп, ни с того ни с сего начинают не так ехать, как хочется. Поэтому у меня реально какие-то пазлы стали складываться в голове. Понимаю, что нужно менять подход.

Международный старт — это международный старт. Там Большунов нужен, чтобы побеждать, чтобы выигрывать. А здесь в принципе нужно как-то Большунова обыгрывать, поэтому все методы хороши», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

Любопытно, что лидер группы Бородавко открыто намекнул, что в условиях общего сервиса его интересы могут приноситься в жертву успехам конкурентов из группы Сорина.

Ответ прилетел незамедлительно, и что примечательно — от Александра Терентьева, который тренируется у Сорина и решил выступить эдаким «голосом разума».

«Очень сильно [удивили слова Большунова]. Искать заговоры внутри нашей команды, мол, кто-то против кого-то что-то делает, странно. У нас все работают на общий результат. Нет такого, что кому-то специально делают хуже лыжи. Нет деления на «соринских» и «бородавковских». Мы одна большая команда. Да, у нас разные группы, но это сделано исключительно для удобства — чтобы было проще тренироваться. Когда в команде больше 15 человек, каждому уделяется меньше внимания, а когда группы компактные, по 10 человек, работа намного эффективнее.

Мы с Денисом Спицовым, с Иваном Якимушкиным, с Лехой Червоткиным (все трое представляют группу Юрия Бородавко, как и Большунов, — прим. «ТИ-Спорта») общаемся так же хорошо, как и раньше. Никаких границ. Звоним, поздравляем с праздниками, днем рождения», — цитирует Терентьева «РИА Новости Спорт».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С одной стороны, высказывания Александра Большунова отдают некой манией заговора. Накладывает недоверие на его версию о неком заговоре и не самый простой характер титулованного лыжника, обусловленный высоким уровнем своей значимости.

Но отрицать, что первая половина сезона действительно давалась ему тяжело, а лыжи шли довольно плохо, тоже нельзя. Поначалу это можно было объяснить тем, что он бегает без фтора, но не враг же он сам себе. Да и прорыв во второй половине сезона эту версию исключает.

Так или иначе, история очень симптоматична для наших лыж. Внутренние дрязги, лыжники, поделенные на коалиции «бородавкинских» и «соринских», — это не про здоровую атмосферу внутри сборной России.

Судя по всему, этим и придется заняться новому главе Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрию Свищеву.

Большунов завершил сезон превосходством на «горе» и признал, что не всегда находит мотивацию. Добавит ли в следующем сезоне?

Возвращение Савелия Коростелева под занавес сезона явно взбодрило Александра Большунова, который до этого момента порой выглядел слишком академично. После осечки в спринте Сан Саныч пояснял, что последняя горная гонка будет сильно зависеть от самочувствия в конкретный день.

«Эта гонка зависит от состояния. Если оно нормальное, то ты гору штурмуешь в таком рабочем режиме. Если состояние плохое или среднее, то гора дается сложно», — пояснил накануне старта Большунов в интервью «Матч ТВ».

Перед финальным штурмом горы интрига теплилась на бумаге: Большунов шел первым, Коростелев — вторым, а Сергей Ардашев замыкал тройку лучших. На равнине лидеры особо не упирались, позволяя помаячить впереди всем желающим, но как только начался серьезный подъем, Большунов прибавил.

Вместе с ним попытались усидеть Денис Спицов и Савелий Коростелев, вспомнив свои лучшие годы на заграничных склонах Альпе де Чермис, но этот темп оказался для них неподъемным.

Болельщики, ждавшие плотной борьбы на финише, в итоге остались ни с чем. Сначала сдал Спицов, не выдержавший заданного ритма, а затем Большунов ушел и от Коростелева, спокойно доехав до вершины в гордом одиночестве. В итоге Савелий отстал от Короля лыж на 34,5 секунды. А Спицов — на 40,9.

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Это была показательная демонстрация формы, пока остальные соперники просто старались выжить на крутом склоне. Однако локальный успех Большунова в Кировске не смог перекрыть главную интригу сезона. Главный нерв дня для нас заключался в защите позиций Сергея Ардашева. Чтобы сместить представителя Татарстана с итогового подиума, Спицову нужно было привезти ему почти полторы минуты — задача почти невыполнимая.

Сергей сработал прагматично: финишировал тринадцатым, не ввязываясь в лишний риск, чего с лихвой хватило для сохранения бронзы многодневки. Но куда важнее другое — Ардашев официально стал обладателем Кубка России в общем зачете, оставив Большунову лишь второе место в тотале. Так или иначе, лыжники Татарстана методично забирали главный трофей страны, да и вторая строчка за Большуновым — это отличный раздражитель, чтобы прибавить в следующем и забрать наконец чемпионство во внутреннем первенстве.

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Уже после гонок Сан Саныч признается, что, возможно, и не столько в лыжах дело, сколько в личной мотивации, о чем наше издание писало в течение всего сезона.

«В начале сезона многое не получается, не хватает мотивации. Все-таки финал Кубка России и чемпионат России — это более крупные соревнования. Чемпионат обычно проходит в одни сроки с Олимпийскими играми или чемпионатами мира, значит, по форме все делаю правильно», — приводит слова Большунова ТАСС.

Финал Кубка России по лыжным гонкам. Масс-старт в гору. Мужчины

Александр Большунов — 28.44,1

Савелий Коростелев — +34,5

Денис Спицов — +40,9

Фото: Федерация лыжных гонок России / flgr.ru

Горный триумф Пеклецовой и драма Степановой

Совсем другая история у девушек. Здесь тотального доминирования Татарстана нет от слова совсем. Виной тому фантастическая Пеклецова. Хотя перед последним днем многодневки отставание Дарьи Непряевой сократилось всего до шести секунд разницы.

«Конечно, определенное волнение есть перед последней гонкой. Будет разыграно много очков, и в ней определится победитель Кубка России.

Не хочу загадывать, но я понимаю, что у меня есть неплохое преимущество. Настраиваюсь показать свой максимум», — говорила лыжница ТАСС.

Пеклецова шла явным фаворитом — горы она берет мастерски, что доказывала уже в прошлом и позапрошлом сезоне. Непряева, впрочем, обещала побороться и «закуситься» до последнего, вспоминая свой успешный опыт на крутых подъемах, но кировская гора быстро расставила всех по местам.

Равнинную часть девушки прошли плотной группой, где Пеклецова тащила всех на себе, а Вероника Степанова и Дарья Непряева караулили, то и дело вырываясь вперед.

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Но как только начался серьезный градиент, Алина просто включила другой режим и ушла в точку. Степанова попыталась было дернуться вслед, но моментально «словила просвет», и интрига в борьбе за золото тура испарилась. Пока Пеклецова шла вверх так легко, будто под ногами была равнина, за ее спиной развернулась настоящая драма за медали.

Степанова везла за собой группу преследовательниц, в которой Непряевой уже не было видно — Дарье подъем давался тяжело.

«Подойдя к горе, я поняла, что сегодня не мой день, что я неконкурентоспособна, ноги тяжёлые и самочувствие. Я планировала пробовать и идти за Алиной [Пеклецовой]. Но не мой день был. Всех поздравляю с окончанием сезона. Сезон получился классным», — признавала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Казалось, Вероника спокойно заберет свое серебро, но в дело вмешалась Дарья Канева. Пока чемпионка Пекина пыталась сократить отставание от Непряевой в общем зачете, сама Канева начала «съедать» Степанову на дистанции. Пеклецова тем временем финишировала с гигантским отрывом, оформив победу не только в туре «Большой Вудъявр», но и в общем зачете Кубка России.

А вот на финишных метрах у Степановой случилась осечка. Вероника слишком поздно начала накатывать, и в итоге ей не хватило всего полсекунды до подиума. Дарья Непряева, несмотря на мучения в горе, серебро общего зачета все-таки удержала, а Канева буквально вырвала бронзу из рук Степановой, оставив ту на самом обидном, четвертом месте. Женская гонка показала, что молодежь вроде Пеклецовой сейчас диктует свои правила, не глядя на прежние авторитеты.

«Я просто выходила и делала свою работу. Ощущения на горе всегда разные, в первый год мы не знали, чего ждать, в этом году, наверное, было проще для меня. Я думаю, что гонки в гору максимально для меня подходят. Мне явно не хватает спринтерских качеств. Еще в детстве говорили, что я проиграла на спуске, не очень хорошо пробежала равнину, так что горы — это моё», — рассказала Пеклецова ТАСС.

Финал Кубка России по лыжным гонкам. Масс-старт в гору. Женщины

Алина Пеклецова — 31.05,6 Екатерина Шибекина — +1.56,3 Дарья Канева — +2.02,2 Вероника Степанова — +2.06,2

Финал Кубка России по лыжным гонкам. Общий зачет. Женщины