Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Курсанты танкового училища проголосовали на выборах в Госсовет РТ
Сегодня курсанты Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана. Для них был организован специальный избирательный участок в стенах Казанского государственного института культуры.
Строем будущие танкисты отправились голосовать, в восемь утра они уже были на своем избирательном участке. Стоит отметить, что сегодня в России отмечается День танкиста, который стал отличным началом дня для курсантов, начавших его с исполнения своего гражданского долга.
Каждое второе воскресенье сентября танкисты отмечают свой профессиональный праздник. Эта традиция берет свое начало 78 лет назад, когда по Красной площади впервые прошли подразделения 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. Это событие стало уникальным и масштабным для столицы.
Танковые войска – главная ударная сила Сухопутных войск ВС России. Их девиз: «Броня крепка и танки наши быстры» – их силы и знания чрезвычайно важны во все времена. Среди выпускников Казанского танкового училища – Герои Советского Союза и России. Больше десятка из них получили высшие звания, исполняя свой долг на новых территориях.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»