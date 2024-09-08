Курсанты танкового училища проголосовали на выборах в Госсовет РТ

Сегодня курсанты Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана. Для них был организован специальный избирательный участок в стенах Казанского государственного института культуры.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Строем будущие танкисты отправились голосовать, в восемь утра они уже были на своем избирательном участке. Стоит отметить, что сегодня в России отмечается День танкиста, который стал отличным началом дня для курсантов, начавших его с исполнения своего гражданского долга.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Каждое второе воскресенье сентября танкисты отмечают свой профессиональный праздник. Эта традиция берет свое начало 78 лет назад, когда по Красной площади впервые прошли подразделения 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. Это событие стало уникальным и масштабным для столицы.

Танковые войска – главная ударная сила Сухопутных войск ВС России. Их девиз: «Броня крепка и танки наши быстры» – их силы и знания чрезвычайно важны во все времена. Среди выпускников Казанского танкового училища – Герои Советского Союза и России. Больше десятка из них получили высшие звания, исполняя свой долг на новых территориях.

Сегодня, 8 сентября, проходят выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.