Загородные дома в Казани подорожали за год почти на четверть

За год загородные дома в России рекордно поднялись в цене. В Казани они подорожали на 22,3%, пишут «Известия».

В целом по стране скачок цен за период с мая 2021 года до мая 2022-го достиг 23%.

Сильнее всего коттеджи подорожали в Краснодаре — 30,2%. На втором месте — Москва и Ростов-на-Дону, где стоимость домов поднялась на 30,1%. Третье место досталось Новосибирску с показателем в 29,6%.

В пятерке лидеров по росту цен также Тюмень (28,5%) и Самара (27,8%). Кроме того, в списке Красноярск (23,2%), Санкт-Петербург (22,3%, как в Казани), Уфа (20,7%) и Челябинск (17,6%).

