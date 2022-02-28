Загоревшийся матрас стал причиной пожара и эвакуации жильцов в казанской девятиэтажке

Сегодня в районе десяти часов утра по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании в Приволжском районе Казани, в жилом доме на улице Кул Гали. В одной из квартир на пятом этаже дома загорелся матрас.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные с помощью масок спасаемого вывели на свежий воздух двоих жильцов дома: 49-летнего мужчину и 50-летнюю женщину. Пожар потушили через несколько минут после прибытия.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.