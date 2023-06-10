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Горюче-смазочные материалы на железнодорожном вокзале в Уфе
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На железнодорожной станции Уфы загорелся склад с ГСМ, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, один человек на пожаре пострадал.
Пожару присвоен третий ранг. Площадь горения составила 60 кубометров.
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