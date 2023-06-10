news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 10 июня 2023 10:19

Горюче-смазочные материалы на железнодорожном вокзале в Уфе

Скопировать ссылку
news_top_970_100

На железнодорожной станции Уфы загорелся склад с ГСМ, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, один человек на пожаре пострадал.

Пожару присвоен третий ранг. Площадь горения составила 60 кубометров.

#пожар
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное