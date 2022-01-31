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Ру Тат
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Происшествия
31 января 2022  10:59
Павел Климчак

Загорелась квартира в казанской пятиэтажке, пожарные спасли двух маленьких девочек

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В одной из пятиэтажек на улице Короленко в Казани загорелась квартира. О возгорании сообщили в 10.17 по номеру вызова пожарной охраны 101.

Пожарные прибыли на место и проводят обход квартир. По предварительным данным, пострадавших нет, хозяйка квартира успела выбежать из нее.

Огнеборцы при помощи маски спасаемого вывели на свежий воздух из задымленного дома шесть человек, в том числе двух девочек – годовалую и четырехлетнюю.

В скором времени пожарные полностью потушили возгорание площадью 8 квадратных метров. В квартире горела кухня. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #эвакуировали людей
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