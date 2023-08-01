Исчезающий iPhone, немецкий ликер и батарейки: обзор новинок параллельного импорта РФ

Смартфоны Samsung пока решено не исключать из перечня разрешенных к поставке в нашу страну

Фото: © «Татар-информ»

В списке есть смартфоны Samsung и фотоаппараты Sony

Минпромторг РФ представил на утверждение в Минюст обновленный список товаров для параллельного импорта. Согласно предварительному документу, утверждают РИА «Новости», смартфоны Samsung пока решено не исключать из перечня разрешенных к поставке в нашу страну.

Ранее СМИ со ссылкой на министра цифрового развития РФ Максута Шадаева сообщали о возможном запрете. Этот вопрос обсуждался с Минпромторгом.

В частности, на полях ПМЭФ министр обосновывал возможность исключения Samsung и LG тем обстоятельством, что есть китайские аналоги, которые не уступают смартфонам двух южнокорейских компаний.

По информации Муртазина, многие чиновники, переходящие в силу ограничений с iPhone, сегодня выбирают именно Samsung Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ни о каком запрете поставок речь изначально не шла»

«Ни о каком запрете поставок смартфонов Samsung речь изначально не шла. Я не знаю, как эта утка возникла. Журналист не так понял министра или произошло что-то еще», — отметил «Татар-информу» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, уже на следующей неделе после публикации этой новости было понятно, что ничего подобного не произойдет, а «сейчас мы просто убеждаемся в этом в очередной раз».

При этом эксперт подчеркнул, что продукты компании Samsung не имеют по целому ряду параметров конкурентов в России: «Это не цена, а именно возможности». По информации Муртазина, многие чиновники, переходящие в силу ограничений с iPhone, сегодня выбирают именно Samsung.

«Поэтому говорить о том, что может быть какой-то запрет, наверное, неправомочно. Его нет и вряд ли будет. Тем более каких-либо претензий к безопасности этих устройств никогда нет было, в отличие от многих других производителей Android», — резюмирует он.

Для покупателей тот факт, что Samsung остался в списке параллельного импорта, никакой роли не сыграет, так как никаких изменений не произошло Фото: ru.freepik.com

«Список товаров из недружественных стран необходимо сокращать»

В свою очередь в группе «F+ tech | Марвел» «Татар-информу» сообщили, что «для покупателей тот факт, что Samsung остался в списке параллельного импорта, никакой роли не сыграет, так как никаких изменений не произошло».

«А вот для нашей экономики это, скорее, негативное решение. Мы, как дистрибьютор, придерживаемся позиции, что список товаров для параллельного импорта из недружественных стран необходимо сокращать, так как он уже выполнил свою первоначальную функцию», – сказали в компании.

Эксперты считают, что когда перечень только вводили, он был необходим для того, чтобы не допустить дефицита, чтобы на полках присутствовала продукция привычных брендов. Но за прошедший год ситуация изменилась.

«Производители из дружественных стран предложили российским покупателям не менее привлекательные по характеристикам и ценам аналоги, в том числе качественные смартфоны разных марок. Южнокорейская компания до сих пор официально не объявляла о своем уходе из России, и исключение из списка параллельного импорта поможет ей определиться: либо она окончательно покидает наш рынок, либо возобновляет здесь работу, платит налоги, поддерживает экономику и так далее», – отметил дистрибьютор.

Покупательская активность начала восстанавливаться: штучные продажи смартфонов достигли почти 13 млн штук Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

iPhone не попали в топ-3 российского рынка смартфонов

Между тем группа «М.Видео – Эльдорадо» оценила развитие российского рынка смартфонов за шесть месяцев этого года. По ее данным, покупательская активность начала восстанавливаться: штучные продажи смартфонов достигли почти 13 млн штук, что на 17% больше, чем в январе – июне прошлого года. Средняя цена снизилась на 16% — до 21 тыс. рублей. Только в апреле – июне спрос по РФ оказался выше прошлогоднего почти на 40%.

А доля китайских производителей в штучных продажах смартфонов на российском рынке превысила 70% против 55% годом ранее. В целом по России первенство среди брендов продолжает удерживать Xiaomi, на второй позиции укрепился Realme, на третьем месте находится Samsung. И лишь на четвертом месте — компания Apple. Американская продукция в России испытывает клиническую смерть?

Судя по всему, россияне не останутся и без фототехники популярных брендов. В перечень товаров, разрешенных к ввозу в РФ по параллельному импорту, добавили фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony, а также батарейки Duracell, очки таких брендов, как Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu. Что касается контактных линз Acuvue, здесь ожидания совпали с реальностью. Сообщается, что их в список не включили.

Мягче, чем прогнозировалось, оказалась позиция Министерства промышленности и торговли РФ и по отношению к алкогольным напиткам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Практически весь алкоголь, который ушел с рынка, возвращается к нам параллельным импортом»

Мягче, чем прогнозировалось, оказалась позиция Министерства промышленности и торговли РФ и по отношению к алкогольным напиткам. В частности, сообщается, что Jägermeister (немецкий крепкий ликер, настоянный на травах, — прим. Т-и), об исключении которого из перечня стало известно в середине июля, в нем остался.

Основатель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз признал, что практически весь алкоголь, производимый в недружественных странах, который ушел с российского рынка, возвращается к нам параллельным импортом. «В этом заинтересованы и сами производители этой продукции, как бы они ни противились, потому что терять рынок смысла нет», – считает эксперт.

Другое дело, признает он, что дистрибуция этой продукции в России установилась новая. «Раньше иностранцы сюда свои крепкие напитки завозили эксклюзивно и сами «рулили» дистрибуцией. А теперь она свободная: кто хочет, закупает их товар и привозит. Как следствие, нет единой ценовой политики, но зато есть сама продукция», — резюмировал основатель «ЦИФРРы».