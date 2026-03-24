Общество 24 марта 2026 09:00

Заглянули под землю без раскопок: «Татнефть» раскроет тайны древнего Биляра

Геофизики «Татнефти» выявили подземные объекты Биляра

Что связывает «Татнефть» — лидера промышленных инноваций — с древним Биляром – столицей Волжской Булгарии X–XIII веков? Ответ кроется под землёй: специалисты компании с помощью современных геофизических технологий открыли уникальные археологические находки.

Заглянули под землю без раскопок: «Татнефть» раскроет тайны древнего Биляра

Георадар вместо раскопок

Билярское городище — архитектурный памятник под открытым небом в Алексеевском районе Татарстана, объект федерального значения и часть Билярского музея-заповедника. Город-крепость был основан в 922 году, стал столицей Волжской Булгарии и важным торговым перекрёстком. В Лаврентьевской летописи 1164 года он упоминается как «Великий город». Здесь строились мечети и дворцы, процветала торговля. Город привлекал путешественников, купцов и завоевателей.

Сегодня городище интересует туристов, археологов и исследователей. По словам директора музея-заповедника Зуфара Шакирова, за 10 веков здесь накопился богатейший культурный слой.

Современные методы геофизических исследований позволяют «заглянуть» под землю и раскрывать тайны без повреждения памятников. Именно такой вызов приняли сотрудники Татарского геологоразведочного управления (ТГРУ): на территории Билярского музея-заповедника: на глубине 1–3 метров они искали объекты для будущих археологических исследований, сообщила газета «Нефтяные вести».

ТГРУ — структурное подразделение компании «Татнефть», которое занимается поиском и разведкой месторождений полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа.

Группа специалистов: Руслан Гатауллин, Юрий Гринько, Ильшат Ганиев, Андрей Безик и Ринат Галлямов — приступила к полевым работам 6 октября прошлого года. Планирование участков съемки и работа с современными геофизическими инструментами позволили справиться с задачей за две недели.

Для исследований использовался георадарный комплекс «ЛОЗА-В», с помощью которого получили геоэлектрические радарограммы. По ним удалось расшифровать изменения отражения электромагнитных импульсов, связанные с очертаниями строений, сохранившихся под землей. Также специалисты применили магнитометр MM POS-1. Особенностью работ стала высокая точность съемки и комплекс новых технических, методических и интерпретационных подходов к геофизическим исследованиям.

ЖКХ 13-го века

Сотрудники ТГРУ провели геофизические исследования на Билярском городище, выявив под землёй объекты, связанные с общественным хозяйственным назначением. В отражениях электромагнитного сигнала георадара просматривалась система трубопроводов, вероятно, использовавшихся для подачи воды или обогрева пола. Исторические данные подтверждают, что в Булгарии X–XIII вв. применялись глиняные трубопроводы для отопления полов.

Ранее георадарное оборудование применялось в других нестандартных задачах ТГРУ. Например, при изучении заброшенных штолен старого медного Сармановского рудника, Шугуровской штольни в Музее Нефти и при благоустройстве прибрежной зоны каскада прудов в Альметьевске. Особый интерес представляют работы 2023 года: в рамках проекта создания подземного хранилища для утилизации СО2 проводились гелиевая съемка и замеры фонового поля СО2.

«Нам довольно часто приходится выполнять неординарные задачи, не связанные с поиском углеводородов», — отметила начальник научно-производственного центра «Локальные методы прогноза нефтеносности» ТГРУ Марина Чернышова.

Она отметила, что опыт предыдущих георадарных исследований очень помог при работе в Билярске.

«Ранее георадарное оборудование уже неоднократно использовалось в работе. Например, во время изучения заброшенных штолен старого Сармановского рудника или в Шугуровской штольне (в Музее Нефти). Опыт этих исследований очень помог в Билярске», — добавила она.

Геофизика помогла составить карту древнего городища

Сотрудники ТГРУ изучили поля, использовавшиеся в XX веке под сельское хозяйство, чтобы выявить следы исторических объектов. Исследования показали, что грунтовые дороги сохранили фрагменты тысячелетних черепков. Для геофизических измерений специалисты выбрали участки с камнем и обожжённым кирпичом.

Обожжённый кирпич обладает высокой магнитной восприимчивостью, что позволило исследователям фиксировать положительные аномалии на магнитных картах, связанные с печами, стенами и очагами. На поверхности они обнаружили куски железистого шлака, указывающие на наличие кузнечной или металлургической деятельности.

Эксперты обработали георадарные планы с помощью специализированных программ, выявили контуры древних строений и составили карту расположения объектов. Эта карта стала основой для планирования дальнейших археологических раскопок.

«Неинвазивные методы позволяли создать «рентгеновский снимок» почвы, выявить аномалии и наметить точки для точечных исследований, не превращая весь памятник в карьер. Однако вскрытие (археологический раскоп) показало, насколько сохранился тот или иной объект», — прокомментировала результаты работ Марина Чернышова.

ТГРУ удалось зафиксировать в приповерхностных отложениях Билярского городища аномальные объекты, схожие по конфигурации и размерам с булгарскими постройками, в том числе с ханским дворцом в Болгаре. Позже они составили подробный план расположения выявленных объектов, который послужил основой для дальнейшего планирования и проведения археологических раскопок.

«Работа, выполненная коллективом Татарского геолого-разведочного управления, является ярким примером эффективного междисциплинарного подхода и интеграции знаний в области геологии и археологии. Она стала весомым вкладом в сохранение, изучение и популяризацию бесценного историко-культурного наследия нашего региона», — подчеркнула в благодарственном письме министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Фотографии предоставлены ТГРУ «Татнефть», из архива пресс-службы компании

