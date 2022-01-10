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Спорт
10 января 2022  12:49
Артур Халилуллов

Загитову раскритиковали за видео с партнером Медведевой в «Ледниковом периоде» Милохиным

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала на своей странице в TikTok видео совместного танца на льду с известным блогером Даней Милохиным.

@alina_zagi_ @danya_milokhin ♬ оригинальный звук - а3

Данная публикация вызвала шквал критики в комментариях. «Отобрала у Жени абсолютно все!», «Алина сначала золото отобрала в 2018-м у Жени, теперь — парня», — такие сообщения оставили пользователи TikTok.

Отметим, что Милохин выступал с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой на шоу «Ледниковый период». В ряде выступлений дело доходило до демонстративно страстных поцелуев на публику.

Напомним, что Евгения Медведева на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 уступила золотую медаль именно Алине Загитовой.

#алина загитова #Евгения Медведева #фигурное катание
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