Загитову раскритиковали за видео с партнером Медведевой в «Ледниковом периоде» Милохиным

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала на своей странице в TikTok видео совместного танца на льду с известным блогером Даней Милохиным.

Данная публикация вызвала шквал критики в комментариях. «Отобрала у Жени абсолютно все!», «Алина сначала золото отобрала в 2018-м у Жени, теперь — парня», — такие сообщения оставили пользователи TikTok.

Отметим, что Милохин выступал с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой на шоу «Ледниковый период». В ряде выступлений дело доходило до демонстративно страстных поцелуев на публику.

Напомним, что Евгения Медведева на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 уступила золотую медаль именно Алине Загитовой.