Алину Загитову пригласили в Монголию культивировать фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила приглашение посетить Монголию с целью способствовать развитию фигурного катания в стране. Об этом сообщает ТАСС.

В посольстве Монголии пояснили, что надеются при помощи уроженки Ижевска начать культивирование в своей стране фигурного катания.

В посольстве уже провели со спортсменкой ознакомительную встречу. «Визит может стать началом развития фигурного катания в стране. Дата возможного приезда Загитовой пока непонятна, мы все это будем обсуждать, конкретики нет», – заявили в ведомстве.

С инициативой приглашения Загитовой выступила компания, построившая в 2021 году в Монголии ледовый дворец.

Алина Загитова приостановила свое участие в официальном спорте в декабре 2019-го, сосредоточилась на работе ведущей в разных ледовых шоу. А недавно попробовала себя на боксерском ринге.