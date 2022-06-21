Алину Загитову пригласили на тренировку сборной России по боксу

После того, как олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова анонсировала свое намерение выйти на боксерский ринг, женская сборная России по боксу пригласила уроженку Альметьевска на тренировку.

«Занятие боксом еще никому не навредило, если мы говорим не о профессиональном спорте, а о занятиях с целью укрепления здоровья. Все полезно в разумных пределах. Загитова является профессиональным спортсменом и разумеется достаточно хорошо подготовлена. С учетом того, что фигурное катание относится к разряду сложнокоординационных видов спорта, я думаю, ей легко будут даваться технические приемы и легко будут усваиваться боксерские навыки. Может быть, со временем она смогла бы проводить и легкие спарринги», — цитирует главного тренера национальной команды Альберта Муталибова ТАСС.

Напомним, знаковые личности из мира фигурного катания, включая Ирину Роднину, отрицательно отреагировали на неожиданную инициативу Загитовой.

А вот известный боксерский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что готов организовать боксерский поединок между Загитовой и телеведущей Ольгой Бузовой.