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На главную ТИ-Спорт 28 августа 2026 16:11

Загитова ждет гостей на открытии своей школы в Казани

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Загитова ждет гостей на открытии своей школы в Казани
Фото: социальные сети фигуристки

30 августа в столице Татарстана откроется новая страница в истории местного фигурного катания. Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова приглашает жителей и гостей города на торжественное открытие своей школы на льду.

Мероприятие стартует в 9:30 по адресу: улица Портовая, 2. Организаторы рекомендуют прибывать заранее, чтобы успеть занять лучшие места.

В программе праздника – открытая тренировка с участием воспитанников школы, показательные номера спортсменов и, конечно, звездный гость. Алина лично выйдет на лед, чтобы поддержать юных фигуристов, а также порадует зрителей Татарстана собственным выступлением.

«Ребята покажут свои выступления, а я с удовольствием поддержу их на льду и разделю с вами любовь к фигурному катанию», – поделилась спортсменка в своем обращении в социальных сетях к будущим гостям.

Для поклонников фигуристки предусмотрена автограф-сессия. Вход на церемонию открытия свободный. Организаторы обещают праздничную атмосферу, море спорта и вдохновения для всей семьи.

#алина загитова
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