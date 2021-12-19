Загитова получила 1,28 млн рублей за выступление в шоу «Спящая красавица в Дубае

Олимпийская чемпионка 2018 года, уроженка Альметьевска Алина Загитова получила за выступление в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» в Дубае 1 282 000 рублей. Об этом сообщает официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок.

Загитова выступала в шоу 4 и 5 декабря. По договору с «Росконцертом», заключенным на имя Загитовой Лейсан Ильдусовны, за каждое выступление фигуристка получила по 641 000 рублей.