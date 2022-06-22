Российская фигуристка Алина Загитова пожаловалась на состояние здоровья. Перед широко анонсированным выходом на боксерский ринг уроженка Альметьевска призналась в проблемах со здоровьем.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана выложила в соцсетях видео, в котором объяснила подписчикам, почему на последних фотографиях у нее опухло лицо.

«Под последним постом было очень много комментариев о том, что с моим лицом. На протяжении уже 4 лет иногда по каким-то непонятным дням я просыпаюсь с опухшими глазами. Иногда бывает, что вообще не вижу ничего. Сегодня как раз был такой день. Я проверялась у многих врачей, но непонятно, с чем это связано. Это сегодня еще мой лучший вариант», — сказала Загитова.

Решение Алины попробовать свои силы в боксе людьми спорта было встречено ожидаемой критикой. Загитова в последние годы после приостановления спортивной карьеры не только регулярно красуется в соцсетях с эффектными фото, но и занимается поиском нового пространства для реализации своих талантов.