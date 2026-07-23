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19:11 Невролог рассказал, что надо проверять для профилактики инсульта
19:01 Госдума приняла закон о праве мужчины на посмертное отцовство при ЭКО
08:00 Председатель ВФЛА рассказал, каким будет новый Беговой центр в Казани
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18:44 С начала года в Татарстане подавали заявления о розыске 57 детей
09:58 Кредит «Нецелевой» под залог недвижимости от АТБ
18:26 Ларионова: О Билярске говорят все чаще, это уникальный объект
17:02 Совкомбанк рефинансирует комбинированную семейную ипотеку
18:17 Разыскники назвали основные причины исчезновений жителей РТ
17:48 За 5 лет в РТ уменьшилось количество заявлений о поиске пропавших
17:22 Жителей РТ предупредили, что мошенники могут выдавать себя за судебных приставов
17:19 Такер Карлсон назвал Россию своей любимой страной
17:17 Грузовые суда перестали заходить в украинские порты
17:09 Опрос: большинство казанцев предпочитают проводить отпуск вместе с партнером
16:49 Из-за долга 7,5 млн приставы забрали у жительницы РТ внедорожник
16:44 В Лениногорске мужчина пострадал во время пожара в гараже
16:36 Аюпова назвала болевые точки народного художественного промысла
16:28 МИД РФ пригласил китайские компании на форум «Ростки» в Казани
16:08 Фирма из РТ заплатила почти 75 млн по налогам после возбуждения уголовного дела
16:05 Минниханов встретился с «Рубином» перед стартом нового сезона РПЛ
15:52 За пять лет в Казани количество утонувших в водоемах снизилось в 4,5 раза
15:48 КАМАЗ сократил чистый убыток по итогам полугодия на треть
15:46 В Елабужском районе РТ спасатели достали из реки тело мужчины
15:46 Эксперт Волкова назвала лучшие источники белка для ежедневного рациона
15:33 На выборах в Госдуму в Татарстане будут работать 42 временных участка
15:30 В ДУМ РТ предупредили о мошенниках, звонящих якобы от имени муфтия
15:26 Депутат Немкин рассказал, как узнать об оформленном мошенниками кредите
15:21 Песков сообщил о продолжающихся переговорах России и США по Украине
15:20 Вингер «Боруссии» перешел в «Барселону»
15:16 В Казани поймали четверых новых граждан России, уклонявшихся от службы в армии
14:55 Выставка кожевенного искусства в Казани собрала более 80 мастеров
14:49 Ветеринар Цыпленков объяснил, можно ли заразиться бешенством от иголок ежа
14:37 МЧС напомнило о правилах безопасности в грозу и ветер, ожидающиеся 24 июля в РТ
14:31 Стресс стал главным поводом для бьюти-расходов жительниц Казани
14:24 При вторжении ВСУ в Курскую область погибли более 630 человек
14:06 Главред «Татар-информа» рассказал о встречах с татарами и уйгурами в Китае
14:02 Учебно-боевой самолет потерпел крушение в Подмосковье
13:43 В августе в Татарстане может вырасти вероятность возникновения природных пожаров
13:36 В воскресенье в РТ ожидается +35 градусов, после вторника температура снизится
13:30 Журнал «Казань» провел поэтический и музыкальный концерт «Летний словарь»
13:26 Коллекции российских дизайнеров представят на Volga Fashion Show в Казани
13:10 Минниханов: «Казань марина» укрепит туристический потенциал Татарстана
13:08 В Челнах региональный победитель фестиваля «ФормАрт» начал отрисовывать мурал
13:05 В Казани открыли комитет по развитию деловых коммуникаций при ТПП РТ
12:56 Исследование показало, сколько денег жители Казани готовы одалживать друзьям
12:56 В Татарстане модернизируют почтовые отделения в 215 населенных пунктах
12:47 Более 1,4 тыс. человек погибли из-за атак ВСУ на Россию
12:40 Раис РТ поздравил ветеринара из Татарстана с победой во всероссийском конкурсе
12:30 Мотоциклиста увезли в больницу после столкновения с «Ладой» в Челнах
12:25 Специалист Гамзаев объяснил порядок возврата денег при неверном переводе
12:20 Делегация Татарстана возложила цветы к мемориалу советским воинам в Харбине
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18:32 В Татарстане продолжается прием заявок на конкурс чтецов «Лето нараспашку»
18:05 Когогина: Госдума формирует законодательную базу для поддержки МСП
17:35 Журналист «Татар-информа» победила в номинации конкурса «Созидание и развитие»
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17:22 В ЦУМе откроют центр кино и креативных индустрий
16:50 В Билярске завершилась смена форума «Сәләт»
16:40 В Нижнекамском районе впервые пройдет этнофестиваль «Авылча»
14:48 Представители РТ вышли в полуфинал конкурса наставников «Быть, а не казаться»
14:20 В Лениногорске стартует Школа гидов проекта «Нефтяной барбизон»
13:34 Медведев: в новую Народную программу «Единой России» поступило 3 млн предложений
13:31 Мемориальную доску пилоту-герою Тимуру Хисматуллину установили в Альметьевске
13:15 Школьница из Нижнекамска шьет чебурашек для участников СВО
13:05 Истории жителей Татарстана сохранили в статусе особо ценных архивных документов
11:36 Четверо жителей Татарстана отправились на службу в Африканский корпус
11:31 Татарстан увеличил объем проверенного перед экспортом зерна на 25%
10:42 Ветеринарный фельдшер из Татарстана победила во всероссийском конкурсе
10:35 В Казани временно ограничат движение по улице Карла Маркса
09:09 Молодежь Татарстана может принять участие во всероссийской патриотической акции
08:42 Открыт прием заявок на шестой сезон Знание.Премия
23:43 В Казани проверили благоустройство Большого Чайкового озера
23:26 Женщины-депутаты Госсовета РТ подвели итоги работы в первом полугодии
19:50 За весеннюю сессию Госсовет Татарстана рассмотрел 50 законопроектов
18:22 В Татарстане введут субсидии для малого бизнеса, занимающегося лечебными грязями
17:44 Налоговые ставки для участников специальных инвестконтрактов продлили в РТ
17:43 Госсовет РТ одобрил в первом чтении изменения в законе о местном самоуправлении
16:40 После отлова бездомных животных в РТ поместят в пункты временного содержания
16:27 Водитель-вахтовик с Крайнего Севера стал «охотником» за дронами на СВО
15:02 В России ввели новые меры поддержки учителей
14:37 В Болгаре пройдёт летняя школа «Болгарский диалог культур»
14:23 В Нижнекамске начались ежедневные рейды по диким пляжам
14:05 В Альметьевске открывается выставка об исламской культуре и садовых традициях
13:41 Минлесхоз РТ сообщил о 192 возгораниях в Татарстане с начала года
12:57 В Татарстане завершили ремонт участка дороги Азеево – Черемшан – Шентала
12:56 В Общественной палате РТ проведут горячую линию по работе детских лагерей
12:07 В Нижнекамске начали оформлять льготный проезд по М-12 в режиме «единого окна»
12:06 В Татарстане установят праздник – День работника сферы закупочной деятельности
11:52 Пережил контузию и вернулся на службу: история бойца Борза из Лениногорска
10:24 Четырех новых мировых судей избрали в Татарстане
10:05 В Татарстане объявили конкурс для СМИ и блогеров на тему борьбы с терроризмом
09:12 В Бугульме проводили контрактников в Африканский корпус и зону СВО
19:34 В Татарстане пройдет первый фестиваль народных театров Поволжья
18:31 Более 43 тыс. татарстанцев впервые проголосуют на выборах в 2026 году
17:38 Участник СВО из Татарстана рассказал, за что получил боевые награды
17:37 Татарстан вошел в число лидеров по проектам Фонда развития промышленности
17:17 Эксперты Татарстана оценили шансы разных партий на успех на предстоящих выборах
16:54 В Казани пройдет трибьют-концерт, посвященный Зуле Камаловой
16:52 Команда из Казани победила в XII олимпиаде юных геологов «Татнефти»
16:50 Полицейские обеспечивали безопасность во время крестного хода в Казани
16:45 В Менделеевске «Гонка Героев» начнется с мотопробега и полетов на воздушном шаре
15:31 Огуречное варенье, уха и пирожки: в Старой Мурзихе пройдет Праздник Огурца
14:24 Пережила ссылку, войну и век жизни: бугульминке исполнилось 100 лет
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