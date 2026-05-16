Загитова выложила загадочное фото с молодым человеком из Диснейленда: «Не афишируем, но и не скрываем»

Фото: соцсети Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова вновь привлекла внимание поклонников, опубликовав в соцсетях серию снимков из Диснейленда в Шанхае.

На одном из фото 23-летняя фигуристка запечатлена сидящей на плечах у молодого человека, который стоит к камере спиной, не раскрывая лица.

Снимки, сделанные, судя по всему, во время отпуска в Китае, Загитова сопроводила лаконичной, но интригующей подписью.

«Мы не афишируем, но и не скрываем», — написала чемпионка, комментируя отношения со своим спутником. Эта фраза уже вызвала бурное обсуждение среди подписчиков, которые пытаются угадать личность загадочного незнакомца.

Отметим, что Загитова является единственной в истории России и второй в мировой истории (после кореянки Ким Ю На) фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании, так называемый «Большой шлем».

Помимо личных новостей, Алина продолжает активно заниматься общественными проектами. Ранее она объявила о запуске собственного реалити-шоу «Формула льда» для юных спортсменов от 7 до 18 лет из разных регионов страны. Организаторы сообщили, что на участие в проекте было подано более 200 заявок.