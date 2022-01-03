Загитова, Валиева, «Ак Барс» и «Рубин»: как спортсмены Татарстана справили Новый год

Ведущие спортсмены Татарстана активно размещают на своих аккаунтах в соцсетях фото и видео с празднования Нового года. Кто-то был в гостях, другие отмечали праздник дома. Судя по ярким кадрам, татарстанские спортсмены встретили 2022 год от души. Подробности — в обзоре ИА «Татар-информ».

Камила Валиева порадовала фанатов «прокатом» на общедоступном катке в Москве

Чемпионка России фигуристка Камила Валиева на своей странице Instagram 31 декабря выложила фото и видео с похода на каток. В компании близких друзей, среди которых еще один чемпион России 2022 Марк Кондратюк, а также победительница танцевальных телепроектов Ева Уварова.

Камила порадовала посетителей катка на ВДНХ в Москве не только своим присутствием, но и исполнением некоторых элементов. В том числе, параллельным сальховым в дуэте с Кондратюком.

Загитова голодна и смотрит новогоднее кино в банном полотенце

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, в свою очередь, описала свое положение накануне Нового года с ноткой юмора и самоиронии, заявив на своем аккаунте в TikTok, что она «постоянно хочет есть». Сама Алина отмечала Новый год вдали от дома, поскольку еще 31 декабря она выступала на шоу Татьяны Навки в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Загитова выложила пост в Instagram, на котором 19-летняя фигуристка сидит в одном банном полотенце и смотрит по телевизору культовый советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию».

Хоккеисты «Ак Барса» креативно встретили Новый год

Новичок казанского «Ак Барса» Джейсон Демерс не стал терять время и провел выходные с пользой, прогулявшись по историческому центру Казани. Канадец поделился в Instagram красотами ночного города.



Единственный казахстанский хоккеист «Ак Барса» Кирилл Панюков поделился в Инстаграме милым подарком от одного из поклонников, собравшего портрет спортсмена из кубика-рубика.



В Казани встретили 2022-й год Александр Бурмистров, Артем Лукоянов, Кирилл Петров и Денис Тарасов, которые 31 декабря сыграли с юными хоккеистами на свежем воздухе на катке гимназии №70 Кировского района.

«Рубиновые» призывают своих фанатов сплотиться вокруг казанской команды

Казанские футболисты в этот Новый год оказались на редкость пассивны в своих аккаунтах Instagram. И это неудивительно в связи с последними неудачными результатами команды. Однако, посмотреть там все равно было на что. Андерс Дрейер встретил Новый год в компании друзей дома в Дании, Хвича уехал в Грузию, а Ин Бом отправился в отпуск со своей женой на Мальдивы.

В свою очередь, пламенную речь выдал полузащитник казанского клуба Cолтмурад Бакаев, призвавший игроков и болельщиков в Новом году сплотиться и показать, что вместе возможно изменить ситуацию к лучшему.

«2021 год был непростым, в этом нет никаких сомнений. Независимо от того, насколько тяжело падение, важно то, как мы встаём на ноги и как быстро готовы встретить новые препятствия. Пришло время собраться и показать, что вместе мы можем изменить ситуацию к лучшему. Надеюсь, что 2022 год с самых первых дней станет поворотным. Пусть это будет то время, когда все мы сможем показать лучшую версию себя. Лишь вместе мы сможем изменить ситуацию к лучшему», - заявил он.

Кудерметова в Мельбурне, Ризаев в Казани

Не отстали от футболистов и хоккеистов и другие спортивные звезды Казани. Казанская теннисистка Вероника Кудерметова встретила 2022-й год на 8 часов раньше татарстанцев. Дело в том, что прямо сейчас Вероника находится в Австралии, где примет участие в ежегодном турнире Большого шлема WTA. Кудерметова на своей странице Instagram пожелала всем здоровья, счастья, любви, а также исполнения всех заветных желаний, сопроводив это фотографией ночного Мельбурна.

Волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов поздравил всех с Новым годом, сопроводив это пожеланиями больше заниматься спортом, а также радоваться жизни.

Наконец, чемпион России по BMX-фристайлу, а также участник летних Олимпийских игр Ирек Ризаев встретил Новый год в Казани в кругу семьи. В своих сторисах в Instagram Ирек показал, как веселился со своими друзьями, из 3 попыток выигрывал 2 игрушки в игровом автомате, а также кубарем скатывался по снежному склону вдоль стен Кремля. Ну и поделился трюком под «Jingle Bell Rock» Бобби Хелмсома.

Автор: Дамир Садриев