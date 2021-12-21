Загитова стала индивидуальным предпринимателем

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, о чем информирует бизнес-справочник Unfall. Это произошло 16 декабря 2021 года.

В качестве видов деятельности предпринимателя-уроженки Альметьевска указаны: «Деятельность рекламных агентств», «Деятельность в области художественного творчества», «Деятельность учреждений культуры и искусства», «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения», «Деятельность спортивных объектов» и другие.

Напомним, что 19-летняя Загитова не выступает в соревнованиях. На данный момент она является ведущей шоу «Ледниковый период».