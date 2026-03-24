Загитова сдала госэкзамен в университете на «отлично»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о том, что сдала госэкзамен в университете ГЦОЛИФК (Российский университет спорта, находящийся в Москве) на «отлично». Этой радостной новостью спортсменка поделилась у себя в телеграм-канале.

«Ура! Государственный экзамен сдан на отлично — ещё один важный этап позади», – написала Загитова.

Алина Загитова является чемпионкой Олимпиады-2018 в одиночном катании, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018). Также на ее счету победы в финале Гран-При (2017) и чемпионата России (2018).

Загитова – единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все основные международные титулы в фигурном катании.