Диплом Загитовой, Валиева и Алина на «Вызове», русский след в Праге. Неделя в «фигурке»

Пока в Праге разыгрывают медали в вакууме, в России кипят живые страсти. Алина Загитова стала дипломированным продюсером, Камила Валиева метит в лидеры «Русского вызова», где намечается противостояние «татарских принцесс». О пражском льде с грузинским акцентом и новых победах прим - в обзоре «ТИ-Спорта».





Алина Загитова окончила вуз по «продюсированию» и теперь по праву может ставить собственные шоу

На днях Алина Загитова официально подтвердила, что сдала государственный экзамен на «отлично». Учитывая сверхплотный график фигуристки, в котором едва находится место для отдыха между съемками в клипах, мастер-классами по боксу и бесконечными перелетами, такая продуктивность вызывает у публики широкую гамму чувств: от искреннего восхищения до легкого скепсиса.

Олимпийская чемпионка завершает обучение в ГЦОЛИФК (Российский университет спорта) по специальности «Продюсирование и дизайн медиапродуктов». Достаточно вспомнить, что выбор Алиной журфака изначально воспринимался любителями фигурного катания с некоторым скепсисом, учитывая не самые выдающиеся ораторские способности олимпийской чемпионки. Да и ее путь к диплому сопровождался постоянной критикой ее речевых оборотов. Тем ироничнее выглядит итоговая «пятерка»: пока любители фигурного катания в социальных сетях выжидали оговорки в «Ледниковом периоде» и ее многочисленных записях в социальных сетях, экзаменационная комиссия ГЦОЛИФК, очевидно, признала в Алине состоявшегося специалиста. Похоже, в мире образования статус «Красной балерины» работает не менее эффективно, чем на спортивной арене.

«Ура! Государственный экзамен сдан на отлично — еще один важный этап позади», — лаконично сообщила Алина подписчикам, прикрепив фотографию, на которой ее радость выглядит весьма убедительно.

Для Загитовой это достижение — не просто формальность, а очередной трофей в коллекцию, где уже тесно от золотых медалей и рекламных контрактов. Теперь, обладая официальным статусом медийщика, Алина получает полное моральное право отвечать критикам не только дежурным «я так чувствую», но и ссылками на учебные пособия по дизайну медиапродуктов.

Продолжит ли Алина радовать (или ввергать в ярость) постановками собственных ледовых проектов или решит продолжить карьеру в магистратуре — покажет время. Однако уже сейчас ясно: Загитова успешно освоила главный навык селебрити — искусство многозадачности. Главное, что «этап пройден».

Нас ждет огненный «Русский вызов»: Загитова, Трусова и Валиева на одном льду

«Русский вызов» в этом году уже поджег афишей с именами буквально всех звезд фигурного катания как прошлого созыва, так и текущего: от Алины Загитовой до вернувшейся после дисквалификации Камилы Валиевой. Призовой фонд турнира сохраняет серьезный статус: победитель получит 5 миллионов рублей, а суммарные выплаты с учетом специальных призов от жюри и зрительского голосования превысят 15 миллионов.

Главная метаморфоза текущего года коснулась регламента. Организаторы окончательно отказались от обязательной «русской темы», предоставив фигуристам полную творческую свободу. Теперь участники вправе использовать любую музыку, привлекать сторонних артистов и выстраивать сложные декорации без оглядки на национальный колорит. Это решение развязало руки постановщикам, превращая соревнование из тематического вечера в масштабное состязание авторских концепций.

В центре внимания, безусловно, находится Камила Валиева. По неофициальной информации из штаба, постановка не будет прямой рефлексией на допинг-дело (тема «капюшона» признана исчерпанной), а скорее представит философский взгляд на «новую Камилу», тренирующуюся сейчас под руководством Светланы Соколовской. Соперничество с Алиной Загитовой здесь переходит из спортивной плоскости в медийную: пока Алина штурмует чарты в клипах Вани Дмитриенко и оттачивает мастерство ведущей, болельщики ждут, сможет ли она противопоставить техничности Камилы свою фирменную харизму и опыт победы на первом подобном турнире.

Евгения Медведева признает, что Камила уже на Кубке Первого канала показала высокий класс и дальше будет только прибавлять.

«Мне понравилось, честно. Мне кажется, она такая повзрослевшая, более спокойная. Я просто не представляю, как я бы дернулась на ее месте — вот так вот выходить впервые за столько лет. Необычный образ для нее, непривычное платье и музыка. Как будто другая обертка», — сказала Медведева в видео, размещенном в YouTube-канале «ДоброFON».

Не меньший ажиотаж вызывает выступление Александры Трусовой (Игнатовой). «Русская ракета» возвращается в соревновательный формат в совершенно новом статусе — не только как супруга Макара Игнатова, но и как молодая мама, восстановившая форму после рождения сына Михаила. Их совместный номер с Макаром обещает стать самым технически сложным в парном разряде: ожидаются высокие поддержки, которые Александра уже анонсировала в своих соцсетях. На пятки лидерам будут наступать Петр Гуменник и Марк Кондратюк — главные интеллектуалы мужского одиночного катания, которые традиционно делают ставку на концептуальные номера. В условиях отсутствия тематических рамок Гуменник, по слухам, готовит перформанс на стыке классической музыки и современных технологий, что в «Юбилейном» всегда принимается на ура. Таким образом, «Русский вызов — 2026» превращается из уютного капустника в битву за статус главного артиста страны.

Стартовал чемпионат мира в Праге: с грузинским акцентом, «русским следом» и флером фарса

В Праге стартовал чемпионат мира. Турнир, который по замыслу ИСУ должен быть кульминацией сезона, в очередной раз проходит в специфической атмосфере «мирового первенства в вакууме». Отсутствие российских одиночниц и пар снова превращает борьбу за медали в соревнование тех, кто успел занять освободившиеся ниши. Впрочем, пражский лед все равно сохраняет отчетливый «наш» след, пусть и под флагами других государств, что добавляет происходящему в Чехии легкий оттенок иронии.

В женском одиночном катании бал по-прежнему правит нестареющая Каори Сакамото. Японская фигуристка, кажется, намерена коллекционировать титулы до тех пор, пока международный бан не будет снят, а ее техника не станет пособием для учебников истории. В короткой программе в Праге Каори вновь продемонстрировала свой фирменный «атлетизм на коньках», выдав мощный и чистый прокат. Без конкуренции со стороны наших «квадисток» Сакамото чувствует себя максимально вальяжно: ее баллы за компоненты растут пропорционально количеству пропущенных россиянами турниров. Однако даже при чистом исполнении ее контент выглядит приветом из прошлого десятилетия на фоне того, что мы привыкли видеть в «Хрустальном».

Главной надеждой для тех, кто скучает по российской школе, в Праге стала Анастасия Губанова. Представляющая Грузию экс-петербурженка выдала один из лучших прокатов в сезоне, напомнив всем о силе «нашего» классического стиля. Губанова уверенно закрепилась в лидирующей группе, заставив трибуны аплодировать своей тонкой интерпретации образа. И хотя Насте тяжело бороться с судейским лобби топовых федераций, ее присутствие в топе — наглядное доказательство того, что без выходцев из российской системы женский турнир окончательно превратился бы в состязание по прыжкам в длину без признаков искусства. Рядом в таблице расположилась Луна Хендрикс, которая, несмотря на возраст и травмы, продолжает эксплуатировать образ «королевы европейского льда», хотя ее прыжки в Праге выглядели тяжеловато.

Прокат Софьи Самоделкиной, представляющей теперь Казахстан прошел в плотной борьбе за каждый элемент, но, стоит отдать должное, на одном дыхании. На акселе ей удалось скрыть не самое удачное приземление, а за каскад пришлось буквально сражаться.

К слову, Самоделкина вошла в историю этого турнира как первая фигуристка, исполнившая каскад во второй половине программы, что добавило баллов за сложность. Однако строгие судьи при пересмотре были безжалостны к непрыжковым элементам: дорожка шагов в итоге «улетела» с третьего уровня на второй. Итоговый результат Софьи — 66,95 балла. На данный момент экс-россиянка уступает представительницам США и Южной Кореи, но ее присутствие в лидирующей обойме лишь подтверждает: без «нашей» школы мировое первенство окончательно превратилось бы в местечковый турнир.

В парном катании ситуация еще более парадоксальная: здесь за золото бьются Анастасия Метелкина и Лука Берулава, также выступающие за Грузию, но тренирующиеся у Павла Слюсаренко. Их лидерство после короткой программы выглядит абсолютно логичным — технический арсенал, заложенный в Перми, на голову выше того, что могут предложить конкуренты из США или Германии. Метелкина и Берулава продемонстрировали эталонный тройной подкрут и выброс, заставив иностранных комментаторов в очередной раз рассуждать о «непобедимой системе подготовки в Восточной Европе». Наблюдая за их триумфом, трудно отделаться от мысли, что мы смотрим чемпионат России в экспортном варианте, где декорации сменились на пражские, а суть осталась прежней.

Этот чемпионат мира в Праге оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, организаторы пытаются создать праздник спорта, с другой — технический застой в некоторых видах становится слишком очевидным. Пока Сакамото штампует титулы в отсутствие россиянок, а «грузинские» пары выигрывают с российским техническим багажом, мировая фигурка продолжает существовать в состоянии странного анабиоза.