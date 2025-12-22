news_header_top
22 декабря 2025 18:34

Загитова провела первый мастер-класс по фигурному катанию в «Лужниках»

Фото: Департамент спорта города Москвы

Накануне Алина Загитова открыла серию бесплатных мастер-классов по фигурному катанию на главном катке олимпийского комплекса «Лужники» в Москве.

Мероприятие стало масштабным по количеству участников и собрало более двух тысяч человек. После открытого урока у всех желающих была возможность поучаствовать в фото и автограф-сессии вместе с олимпийской чемпионкой.

Всего Департаментом спорта Москвы запланировано 22 бесплатных занятия, в том числе при участии известных и титулованных фигуристов, таких как Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (бронзовые призёры чемпионата мира), а также Дарья Садкова и Алиса Двоеглазова (призеры чемпионата России).

Серия спортивных фестивалей в Москве помимо «Лужников» пройдет также на катках «Битца» и «Авангарда».

#Москва #алина загитова
