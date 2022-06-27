Алина Загитова проведет мастер-классы для детей

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова проведет мастер-классы для начинающих фигуристов. Об этом сообщает телеграм-канал TeamZagitova.

9 июля мастер-класс пройдет в Санкт-Петербурге, 11 июля — в Туле и 13 июля — в Калуге.

Стоит отметить, что уроженка Ижевска Загитова с декабря 2019 года не выходит на лед в официальных турнирах. Тогда она заняла шестое место в финале «Гран-при», а затем снялась с чемпионата России, объявив о приостановке карьеры.

Затем Алина попробовала себя в роли телеведущей, журналистки, а на днях вышла на боксерский ринг.