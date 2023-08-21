Загитова призналась, каким видит свой идеал мужчины

Алина Загитова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, каким видит свой идеал мужчины, и рассказала, состоит ли она сейчас в отношениях. Спортсменка стала гостьей программы «Шоу Воли» на телеканале ТНТ, которую ведут Павел Воля и Илья Соболев.

На вопрос Воли о наличии в данный момент молодого человека Загитова ответила отрицательно. «Ну-у-у, я в свободном плавании, поэтому развитие там, саморазвитие, тренировки, вот это всё», — пояснила она.

После этого ведущий поинтересовался, нравятся ли фигуристке блондины, брюнеты, подкачанные мужчины или представители типажа «приезжай ко мне в Стамбул».

«На самом деле я поняла, что это, наверное, неважно, скорее всего. Ну, у меня мало опыта просто было, я еще пока не разобралась, какой я [типаж предпочитаю]», — заметила Загитова, признавшись, впрочем, что не до конца поняла собственное восприятие «красоты мужской».

Кроме того, спортсменка со смехом согласилась с тем, что ей «подойдет» даже «просто худой обычный» или «коротышка из Питера», а не только «здоровый, накачанный».

Относительно того, что американское издание The Sun US признало ее самой сексуальной фигуристкой мира, Загитова отметила, что «каждой девушке приятно быть в этом статусе», но для нее это «не самое главное в жизни» и поэтому она отнеслась спокойно к этому факту.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Чемпионка России (2018), Европы (2018) и мира (2019).