Загитова показала, как осваивает хореографическое вращение — ВИДЕО

Фото: соц сети Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем телеграм-канале видео с тренировки, на котором отрабатывает новый элемент — хореографическое вращение.

Фигуристка с юмором прокомментировала процесс освоения.

«Пытаюсь соответствовать новым правилам фигурного катания. Представляю хореовращение в моем исполнении — техника пока в разработке, зато уверенности не занимать», — написала Загитова.

Ранее Загитова открыла свою школу фигурного катания в Казани и продолжает активно участвовать в жизни фигурного сообщества, совмещая тренировки с работой над собственными проектами.