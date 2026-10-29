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На главную ТИ-Спорт 29 октября 2026 14:47

Загитова показала, как осваивает хореографическое вращение — ВИДЕО

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Загитова показала, как осваивает хореографическое вращение — ВИДЕО
Фото: соц сети Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем телеграм-канале видео с тренировки, на котором отрабатывает новый элемент — хореографическое вращение.

Фигуристка с юмором прокомментировала процесс освоения.

«Пытаюсь соответствовать новым правилам фигурного катания. Представляю хореовращение в моем исполнении — техника пока в разработке, зато уверенности не занимать», — написала Загитова.

Ранее Загитова открыла свою школу фигурного катания в Казани и продолжает активно участвовать в жизни фигурного сообщества, совмещая тренировки с работой над собственными проектами.

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