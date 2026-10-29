Загитова показала, как осваивает хореографическое вращение — ВИДЕО
Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем телеграм-канале видео с тренировки, на котором отрабатывает новый элемент — хореографическое вращение.
Фигуристка с юмором прокомментировала процесс освоения.
«Пытаюсь соответствовать новым правилам фигурного катания. Представляю хореовращение в моем исполнении — техника пока в разработке, зато уверенности не занимать», — написала Загитова.
Ранее Загитова открыла свою школу фигурного катания в Казани и продолжает активно участвовать в жизни фигурного сообщества, совмещая тренировки с работой над собственными проектами.