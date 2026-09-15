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На главную ТИ-Спорт 15 сентября 2026 09:50

Загитова ответила на вопрос, чего ей не хватает в жизни

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Загитова ответила на вопрос, чего ей не хватает в жизни
Фото: телеграмм-канал фигуристки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что хотела бы создать семью.

В подкасте «Вне формата» на канале «Норникеля» фигуристку спросили, чего ей не хватает в жизни сейчас — при насыщенном графике со съемками, поездками и работой в шоу-бизнесе.

«Да... Всего хватает. Семьи только своей, личной. А так... Я думаю, что и это придет со временем. Просто сейчас не время», — сказала Загитова.

Отметим, что перед ответом Загитова взяла паузу, а ведущий поспешил заметить, что заставил ее задуматься.

#алина загитова
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