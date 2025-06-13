Загитова осталась без школы, а Валиеву отправляют в политику. Обзор недели в «фигурке»

Эпопея с возведением школы Алины Загитовой в Казани, похоже, будет продолжаться еще долго. На неделе комиссия по застройке в исторических поселениях одобрила проект Центра фигурного катания, а министр спорта РТ заявил, что школа - не есть объект, так что вывеска будет другая. «ТИ-Спорт» разбирается в ситуации и других событиях недели.





Фото: соцсети Алины Загитовой

Загитовой останется без школы или Тарасова перегибает палку?

Очередной, пусть и небольшой скандал разгорелся на этой неделе вокруг многострадальной школы имени Алины Загитовой, которую планируют возвести в Казани.

Так, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов наконец прояснил довольно мутную ситуацию с неймингом школы Загитовой. Он обозначил, что речь идет не о названии комплекса именем Алины Загитовой, а о школе, которая будет там базироваться. И привел вполне весомые доводы:

«Будет объект, внутри которого будет располагаться школа либо академия Загитовой, но сам дворец фигурного катания будет называться по‑другому. Давайте говорить откровенно, девчонке 23 года, называть ее именем стадион – это перебор. Возможно, есть такие прецеденты в мире, но на данный момент мы говорим только о проекте внутри дворца, который будет заниматься «контентом» – а именно воспитанием будущих чемпионов в фигурном катании. Есть идея по поводу нейминга – время сейчас непростое, может быть, передадим название частной компании. Есть определенные варианты», – сказал Леонов «Матч ТВ».

В ответ на это «возбудилась» известный комментатор и заслуженный тренер СССР Татьяна Татасова, которой внезапно стал важен вопрос названий спортивных объектов в Казани, к которой она никакого отношения никогда не имела.

«Он видел когда-нибудь, чтобы пожилые катались и завоевывали медали чемпионата мира, Европы и Олимпийских игр? Не хочет назвать, но он временный человек, а Алина у нас останется навсегда. Не считаю, что обязательно нужно называть стадион именем Загитовой, однако так комментировать, тем более человеку, который занимает такой пост, неправильно. Алина из их региона, выдающаяся фигуристка. У них нескоро такие будут – он не доживет до того, чтобы еще кто-нибудь стал таким же выдающимся фигуристом», – заявила заслуженный тренер СССР.

Во-первых, Тарасова, как модно сегодня говорить, плохо изучила матчасть. Загитова вовсе не является уроженкой региона. Она родилась и становилась в Республика Удмуртия, и лишь потом переехала сначала в Лениногорск, а потом в Альметьевск. В Казани она и вовсе никогда не занималась.

Во-вторых, практика называть именами прославленных спортсменов именно школы, а не спортивные объекты уже давно распространена в Татарстане. К примеру, функционирующая с 2016 года Школа имени Екатерины Гамовой тоже располагается на территории спортивного комплекса «Олимпиец», построенного к Универсиаде 2013 года. Никто в республике и не заявлял, что новый объект, где будет базироваться школа Алины Загитовой тоже получит имя олимпийской чемпионки. В конце концов, у многих появились бы вопросы, почему та же Гамова, отдавая шесть лет своей карьеры Казани получила лишь школу, а Загитова – целый комплекс.

Если будет возможность продать название комплекса, как это принято во всем мире для дополнительного заработка, то такой выход выглядит наиболее логичным. В конце концов, не Алина нашла спонсоров или инвесторов, как справедливо указывает Дмитрий Губерниев.

Фото: скрин видео сайта rais.tatarstan.ru

Непонятно, почему так возбудились люди, не имеющие никакого отношения к Татарстану и с чего-то вдруг решившие, что могут указывать республике, как распоряжаться неймингом собственных спорткомплексов. В конце концов, именно Тарасова сама весьма нелестно отзывалась об Алине после ее победы на Олимпиаде 2018 года, а во время трансляции не скрывала, что болела за Евгению Медведеву, восклицая: «Этого не может быть». Не может быть, чтобы Татьяна Анатольевна вдруг забеспокоилась о судьбе Алины Загитовой и ее наследии.

Сама Алина, кстати, выложили на своей странице рендер будущего здания. На нем красуется вывеска с именем фигуристки. Что это значит – остается гадать.

Валиева «на чиле», пока власть имущие размышляют о её политической карьере

Мы уже давно привыкли, пока Алина Загитова попадает в очередную нервную или скандальную ситуацию, борется с хейтерами или спорит с «коллегами по цеху» вроде Яны Рудковской, ее младшая последовательница Камила Валиева просто живет эту жизнь и наслаждается каждый моментом.

Она якобы «крутит роман» с хоккеистом, участвует в форумах, принимает участие на приемах у Президента России, а также красиво отдыхает в южных странах. Неделю назад она позировала в облекающем одеянии на фоне пляжа и закатного моря. На этот раз предстала перед поклонниками фигурного катания в чувственном красном облегающем платье. Ночные Мальдивы, где отдыхает фигуристка, прекрасны. А Камила украшает эти виды.

Позже фигуристка вновь попозировала на фоне моря под навесом, отсылающим к рекламе 90-х шоколадных батончиков Bounty. В руках она держит тугой букет алых роз, намекая, что это путешествие – романтическое. А с кем – все и так уже знают.

Фото: соцсети Камилы Валиевой

А пока она наслаждается соленым воздухом, в далекой России поднялась дискуссия, насколько Камила готова к политической карьере. Судя по всему, не все верят в удачное возвращение Валиевой в большой спорт.

Так, сначала депутат Госдумы РФ Ирина Роднина не стала обходить острые углы и напрямую заявила, что имя у Камилы раскрученное, и его можно эксплуатировать.

«Честно, не общалась с ней по этому поводу. Она достаточно раскрученная личность благодаря телевидению. Ее имя известно, его можно дальше эксплуатировать. Тут же есть еще и коммерческая составляющая, она же не делает это безвозмездно. Наверное, у нее есть менеджер, который занимается этими делами и создает некий имидж», – откровенничала Роднина со Sport24.

В свою очередь, другая депутат от спорта Светлана Журова предложила более взвешенное мнение, где она усомнилась, что фигуристке самой будет интересно получать столько публичного внимания после ее и без того громкой карьеры. После чего заявила, что сначала девочке нужно получить высшее образование.

«Не каждый хочет, чтобы вся страна увидела все, что у тебя есть, а депутаты и политики должны публиковать декларацию. У Камилы может возникнуть вопрос: «А зачем мне раскрывать всю себя и свою жизнь?» Тем более у Валиевой было столько публичности, хочет ли она еще?

Честно, не знаю, есть ли способности у Камилы для политической деятельности, потому что не общалась с ней, но получить образование у нее самое время. Идти без образования в Думу совершено неправильно. Без этого Камиле самой будет некомфортно и неудобно», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Журова.

Как говорится, ну и в чем Журова не права?

Худайбердиева нашла чем заняться после окончания карьеры

Не так много времени прошло с тех пор, как чемпионка России 2023 года в танцах на льду фигуристка Елизавета Худайбердиева признала, что больше не находит в себе мотивацию продолжать профессиональную карьеру без такого мотиватора, как Олимпийские игры. Самая красивая танцовщица страны стала тренером сборной России в танцах на льду и специалистом в Федерации фигурного катания на коньках Росcии.

В апреле Елизавета и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. Несмотря на то, что пара занимала вторые места на всех главных стартах последних лет, их не заявили даже запасными на квалификацию к Играм.

Фото: скрин видео из соцсетей Елизаветы Худайбердиевой

Впрочем, как оказалось, они ничего не потеряли, ведь ISU просто рубанул топором и отсек всех российских парников и танцоров, не допустив никого. Степанова/Букин не получили нейтральные статусы, кандидатуры вторых номеров даже не рассматривались.

Надеемся, что на тренерском поприще у Лизы все получится. Главное, чтобы ученики сильно не отвлекались на ее красоту.