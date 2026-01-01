Загитова оговорилась «по Фрейду», отмерив 500-летней реликвии полвека

Фото: телеграм-канал Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем телеграм-канале разместила фотографию японского клинка, который стал новогодним подарком. Фигуристка написала, что оружию 500 лет и назвала его полувековым произведением искусства.

«Этот японский клинок — не просто оружие, а настоящее произведение искусства. Ему около полувека, и он создан по традициям древних мастеров периода суэ-кото (XVI век) из знаменитой стали тамахаганэ. Каждый узор на клинке — след истории, отражение мастерства и духа самураев», - написала Загитова.

Фото: телеграм-канал Алины Загитовой

Позднее, поняв свою ошибку, что полвека - это 50, а не 500 лет она исправилась в следующем сообщении своего телеграм-канала.

«Я оговорилась спросонья. Сказала, что мечу пол века, на самом деле ему 5 веков, пол тысячелетия.

Вы можете себе представить, какое это достояние?!» - оправдывалась олимпийская чемпионка.