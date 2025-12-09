news_header_top
Загитова о первых шагах на ТВ: «Всю осознанную жизнь я каталась и ничего не говорила»

Фото: соцсети Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поделилась воспоминаниями о непростом переходе из спорта в профессию телеведущей. Она призналась, что смена карьеры в 17 лет стала для нее спасением от кризиса, с которым сталкиваются многие атлеты после завершения выступлений.

«Сложный период в жизни каждого спортсмена. Это мне повезло, что в 17 лет я как бы пошла в новую для себя профессию… Огромная благодарность Первому каналу, что дали мне возможность такую – попробовать себя в роли ведущей. Это для меня новый опыт».

Далее спортсменка пересказала основные трудности того времени. Она объяснила, что, будучи 17-летней девочкой без опыта, всегда выражала себя через движение на льду, и говорить словами для нее было сложнее.

Загитова рассказала, что параллельно с работой на проекте занималась с педагогом, но все равно проходила через естественные для новичка ошибки, которые она предпочитает называть опытом.

Особенно тяжелым, по ее словам, был психологический барьер. Она так сильно «накрутила» себя, что боялась выходить в кадр и произносить любые слова из-за страха быть осмеянной — чувство, уходящее корнями, как она отметила, в детские переживания. Свое откровение Алина сделала в интервью для YouTube-канала «вМесте».

