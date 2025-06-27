Загитова на хайпе ниже пояса, Туктамышева закончила карьеру. Обзор недели в «фигурке»

Долгожданное второе шоу Алины Загитовой «Ассоль» стартует уже сегодня. Однако, об ажиотаже речи все эти месяцы не шло, поэтому экс-фигуристка развернула PR-акцию «ниже пояса», старясь привлечь побольше внимания. Туктамышева, тем временем, окончательно закончила карьеру. Подробнее о событиях недели в фигурке - в обзоре «ТИ-Спорт».





Фото: видео соцсетей Алины Загитовой

Загитова выжимает последний хайп перед «Ассолью» или почему тема исподнего не отпускает фигуристку

До старта нового шоу Алины Загитовой в стиле рок-мюзикла «Ассоль» остались считанные дни, а проблемы с продажей билетов, похоже, никуда не делись. Организаторам уже даже пришлось сократить показы шоу с пяти до трех. Видимо, пришло время подключать «тяжелую артиллерию» в деле маркетинга и продвижения «Ассоль», - подумала Алина и пошла по давно знакомому приему – сексуализмами темы.

Сначала в своем влоге, который олимпийская чемпионка запустила в преддверии премьеры «Ассоли», она записала процесс подготовки с Владимиром Морозовым, который должен стать ее Артуром Грэем. Она показала, как фигуристы репетируют один из эпизодов, отрабатывая пируэты на тросах в воздухе. В один момент Морозов пожаловался: «Я не могу пока найти баланс. У меня смещенный центр тяжести, и трусы маленькие дали».

Резонанс у видео получился серьезный. В основном люди критиковали Алину за то, что Владимир Морозов едва ли не за неделю до премьеры узнает, о чём та или иная сцена и что он должен делать.

«Полторы недели до шоу, исполнитель главной роли: "Там сцена о чём?". Продюссерица: "Ты меня искал, ты знал, что мне хочется, что бы ко мне приплыл принц на алых парусах. Девушка изобрела новый вид транспорта - паруса», - написала одна из комментаторов.

«У Загитовой какая-то зацикленность на трусах, что про это нужно видео снимать?» - написал второй комментатор.

Ну а сама Алина, судя по всему, увидела неплохой уровень байта (реакции) от ролика со стороны любителей фигурного катания и решила добить тему исподнего Владимира. Она записала еще одно анонсирующее видео – теперь уже на «кружочек» в своем телеграм-канале, где вновь подняла тему тесного инвентаря новоиспеченного Грэя.

Алина Загитова: Мы уже находимся в Санкт-Петербурге, совсем скоро у нас премьера. Вова вовсю готовится, надел свои труселя.

Владимир Морозов: Тема трусов еще не раскрыта.

Загитова: Мы безумно переживаем, ждем от вас поддержки и любви. Приходите к нам на шоу, мы вас очень ждем, – сказала Загитова в «кружочке» в своем телеграм-канале.

Судя по всему, даже Морозов решил подчеркнуть, что тема уже слегка зачастила в анонсирующих видео и решил немного подколоть свою партнершу по предстоящему шоу.

Не преминули уколоть и хейтеры экс-фигуристки:

«Тема нижепояса оличемпионку не отпускает» (оригинальная стилистика и орфография авторов сохранены – прим. «ТИ-Спорт»), - продолжили комментировать любители фигурного катания «кружок».

«Ассоль и труселя. Больше ни о чем не надо говорить. Боже, ну как пошло. Зачем Алина прикоснулась к волшебному миру Грина?» - написал еще один поклонник фигурного катания.

Стартует шоу «Ассоль», кстати, уже сегодня в Санкт-Петербурге. Еще два показа пройдут завтра, 28 июня.

Спалили контору. Тренер Туктамышевой проговорился, что она завершила карьеру

Практика не объявлять о завершении карьеры де-факто, когда это уже произошло де-юре в российской «фигурке» уже давно стала привычной. До сих пор не объявила об окончательном завершении Александра Трусова-Игнатова, годами держала интригу Алина Загитова. Нечто подобное практиковала и Юлия Липницкая, которая тоже не делала официальных заявлений о завершении карьеры на протяжении нескольких лет, но уже занималась тренерской деятельностью.

Вот и Елизавета Туктамышева зависла в полупозиции «Завершаю – не завершаю». То чемпионка мира и Европы готовится к предстоящему сезону, то берет годичную паузу, но выступает в коммерческих шоу.

А в середине июня 2025 года спортсменка попала в список тренеров, работающих с национальной командой, который размещён на сайте Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Фото: соцсети Елизаветы Туктамышевой

Далее с Елизаветой случилась довольно комичная история. Так, тренер Туктамышевой, заслуженный специалист России Алексей Мишин проговорился, что его ученица давно карьеру то и завершила. «Так ясно, что она давно завершила карьеру. Странный вопрос», — сказал Мишин «СЭ».

В народе в таких ситуациях говорят: «Спалил контору». 28-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях уже с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном».

Хавронина и Нарижный переходят к Жулину. Ждать очередные нудли?

Под конец недели взорвалась бомбочка в танцах на льду. Бронзовые призеры чемпионата России в танцах на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный перешли в группу заслуженного тренера России Александра Жулина.

«Сегодня Дэвид и Ира провели первую тренировку на нашем льду. Ребята мне позвонили пару недель назад и спросили, не хотел бы я их взять. Встретились, хорошо поговорили, наметили некие задачи. Я всегда за здоровую конкуренцию в группе, за подпитку друг друга. Я рад этой истории», – цитирует тренера ТАСС.

Ранее по такому же пути — уйти от Самохина к Жулину — прошли чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Однако, есть у этой истории и подводные камни. В последнее время отмечается, что буквально все подопечные Жилина постепенно переходят на так называемые «нудли» - лирические программы, поставленные под медленную, романтическую музыку, особенно в танцах на льду.

Болельщики уже забили тревогу, что очередная пара потеряет индивидуальность и тоже перейдет на монотонные и слезоточивые программы. Время покажет.