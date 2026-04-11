Загитова на форуме «Мост Москва – Татарстан» призвала извлекать опыт из ошибок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на проходящем в столице России 11-м по счету Молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан» призвала не бояться ошибок и извлекать из них необходимый опыт.

«Ошибаться могут все, главное – что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было», – подчеркнула фигуристка.

Отвечая на вопрос о хейтерах, спортсменка заметила, что «наши недоброжелатели – это наши фанаты». В связи с этим она призвала различать объективную и субъективную критику.

Загитова добавила, что критика – это «двигатель прогресса», приведя в пример практику взаимодействия спортсмена и тренера, указывающего на ошибку.

«Самое главное – это семья, родные, близкие, которые дают вам советы. Но самый главный голос, самый важный голос должен быть именно за вами», – заключила свою мысль она.

Своей главной мечтой на данный момент Алина Загитова назвала открытие собственной школы в Казани. Она поблагодарила руководство города и республики за оказываемую поддержку.

11-й Молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» проходит на площадке Финансового университета при Правительстве РФ. В его работе принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ведущие мероприятия –Максим Шарафутдинов и Ксения Седунова.