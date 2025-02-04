Фото: соцсети Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет хедлайнером Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта. Об этом она самая заявила в видеоприглашении.

«Уже сейчас я приступила к репетициям. Впервые я буду выступать на льду пограничной реки. Для меня это не только интересный опыт, но и уникальное событие, которое навсегда останется в моей памяти»

Загитова выступит 22 февраля во время торжественной церемонии открытия . Помимо этого Алина проведет мастер-класс для юных спортсменов из Амурской области.

Фестиваль пройдет в городе Благовещенск, который граничит с Китайской народной республикой.