Загидуллина о лауреатах премии Шарифа Камала: «Богатое и самобытное творчество»

На церемонии вручения пятой премии Шарифа Камала в области литературы и литературного перевода доктор филологических наук, профессор, академик АН РТ Дания Загидуллина отметила лучшие работы и появление интересных авторов в татарской литературе. Церемония состоялась в филиале Национального музея Республики Татарстан – Доме татарской книги.

«Поступающие на конкурс произведения вдохновляют, когда читаешь их, появляется надежда, что у нашей литературы есть будущее, у нас много талантливых молодых авторов. Их творчество богатое и самобытное. По литературным произведениям я бы назвала это конкурсом экспериментальных произведений», – сказала профессор «Татар-информу».

Она также отметила разнообразие форм, охват подростковой аудитории.

«Много пишется на темы, интересующие подростков. В то же время меня в этом году удивило, что произведения очень разнообразные по форме. Хочу отдельно похвалить и за красоту и чистоту языка, речи, за образность», – сказала она.

Дания Загидуллина также отметила, что к пятой премии произошла смена поколений – те, кто участвовал каждый год, но в разных номинациях, теперь уже перешли в категорию молодых писателей, а вместо них пришли новые люди – школьники, подростки со своим видением и стилем.

Собеседница отметила, что каждая работа, удостоенная премии, сумела удивить ее своей оригинальностью. Повесть «Амирхан» Светланы Мухамадеевой из Казани о рождении Амирхана Еники, рассказ Ильнара Фатихова, где он сравнивает судьбу нации с кораблем в океане.

«Философские размышления Эндже Фарсиевой о свободе мне открыли новые просторы, короткий рассказ Зулейхи Камаловой о силе вдохновения вызвал восхищение как литературное произведение совсем иного вида», – отметила она.

Загидуллина также предложила издать сказки Алины Шигабетдиновой.

«Автор тонко чувствует психологию детей, его истории близки маленьким. Я читала с удивлением, думаю, что это стало бы замечательным подарком нашим детям, внукам», – сказала она.

Дания Загидуллина напомнила, что Шариф Камал был мастером психологической прозы, рассказа.

«Получить премию имени писателя, мастера, который жил с заботой о судьбе нации, – для вас это как этап в жизни. Даже участие в этом событии говорит о вашем таланте, возможности развивать этот талант. Эта премия – точка опоры. Пусть она приведет вас в большую литературу, пусть творчество радует вас, не переставайте писать», – пожелала она.

Зиля Мубаракшина