Загидуллин: Каждый трудовой коллектив вносит вклад в развитие экономики РТ

Успешное развитие экономики Татарстана — это результат работы всех городов и районов республики, каждого трудового коллектива . Об этом министр юстиции Рустем Загидуллин сказал на встрече с трудовыми коллективами Елабужского района во время рабочей поездки в Елабугу, сообщает пресс-служба министерства.

Главной темой стало обсуждение итогов социально-экономического развития Елабужского района и республики. Также обсуждались предстоящие выборы депутатов Госсовета Республики Татарстан. Было отмечено, что эти выборы имеют важнейшее общественно-политическое значение для республики, так как определят пути развития региона на следующие пять лет.

В своем выступлении Рустем Загидуллин рассказал об успехах Татарстана за 2023 год, достигнутых совместным усилиям городов и районов. Он отметил, что благодаря слаженной деятельности предприятий, развитию малого и среднего бизнеса, реализации государственных мер поддержки, национальных проектов и республиканских программ качество жизни татарстанцев неуклонно растёт.

Несмотря на относительно небольшую площадь Татарстана, составляющую всего 0,4% от территории России, регион занимает лидирующие позиции по многим экономическим показателям.

Особый акцент Рустем Загидуллин сделал на том, что республика систематически увеличивает объемы переработки сырья, сокращая его продажу в необработанном виде.

«Успешное развитие нашей экономики — это совокупный результат всех городов и районов республики, свой вклад вносит каждый трудовой коллектив и каждый из нас», — подчеркнул министр.

Рустем Загидуллин принял участие в сходах граждан трех сельских поселений района.