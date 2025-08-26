Загидуллин: Благодаря Минниханову РТ лидирует по строительству и ремонту школ и детсадов

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Августовская конференция работников образования определила ключевые направления развития системы образования Елабужского района Татарстана на предстоящий учебный год. В ней принял участие министр юстиции РТ Рустем Загидуллин, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Мероприятие состоялось в Елабужском институте КФУ и объединило руководителей образовательных учреждений, педагогов и представителей органов власти. На пленарном заседании министр заявил о лидерстве республики по строительству образовательных объектов и высоким результатам учащихся.

При этом Рустем Загидуллин указал на особую роль руководства региона в развитии образовательной инфраструктуры.

«Благодаря Рустаму Нургалиевичу Минниханову Татарстан находится в числе лидеров по строительству и ремонту школ и детских садов. В 2025 году к действующим школам добавятся еще восемь объектов. Будут открыты еще семь детских садов, модернизированы 74 школьных пищеблока», – напомнил спикер.

Загидуллин также упомянул высокие образовательные достижения учащихся республики. «Результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору выше среднероссийских. По эффективности участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2024 году республика заняла второе место, по количеству победителей и призеров – четвертое», – сказал он.

На университетской площади также состоялась благотворительная акция «Помоги собраться в школу», в рамках которой министр вручил будущим первоклассникам – детям сотрудников Елабужского института КФУ – школьные рюкзаки с необходимыми канцелярскими принадлежностями.

Важной частью мероприятия стала торжественная церемония награждения представителей педагогического сообщества. Загидуллин вручил заслуженные награды и пожелал всем работникам образования профессиональных успехов и плодотворного учебного года.