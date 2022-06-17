Загадочный инвестор из Турции: что предложил Минниханову «финский тюрок» Рустем Хайредин?

Президент Татарстана Рустам Минниханов 15 июня провел рабочую встречу с председателем финско-турецкой торгово-промышленной палаты, гендиректором и основателем компании Novroll LLC Рустемом Хайредином. Какие проекты мог предложить руководителю республики «финский тюрок» – в обзоре «Татар-информа».

Официальное сообщение об этой встрече было максимально коротким: «Обсуждались вопросы потенциального сотрудничества в области информационных технологий, в том числе в сфере информационной безопасности». Руководитель Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов, сопровождавший гостя, не стал комментировать «Татар-информу» причину визита Хайредина, отослав в пресс-службу. Там также воздержались от комментариев. Так кто такой Рустем Хайредин?

Рустам Минниханов 15 июня провел рабочую встречу с председателем финско-турецкой торгово-промышленной палаты, гендиректором и основателем компании Novroll LLC Рустемом Хайредином Фото: president.tatarstan.ru

Из телекоммуникаций в бизнес

В турецких СМИ сообщается, что Рустем Хайредин – потомок «тюрков, которые перебрались в Финляндию сто лет назад». На видео, размещенном на портале Президента РТ, гость с Миннихановым разговаривает на татарском. В сети можно найти интервью Хайретдина на турецком, где присутствует небольшой акцент. Есть все основания считать, что гость – представитель финских татар

История предпринимательской деятельности Рустема Хайредина начинается еще в 1997 году, когда тот занимал должность директора по развитию бизнеса телекоммуникационной компании TeliaSonera в Турции, а также был иностранным партнером Turkcell TeliaSonera.

В дальнейшем он основал в Стамбуле компанию Novron, которая занималась строительством домов, ориентированных на скандинавский дизайн и оснащенных стандартами качественного строительства в Европе. Первые проекты – виллы Ardesco – появились в городах, находящихся непосредственно на территории Турции, а именно в курортных городах – в Ялыкаваке, Анталье и Белеке.

Вилла включает в себя роскошные «атрибуты» – это джакузи, бассейн, паровая баня, настенный телевизор, спутниковая система, беспроводной интернет и система полива сада. Также собственникам домов предоставляются услуги няни, частного массажиста, повара, шофера, тренера по фитнесу и визажиста. Стоимость таких домов варьируется от 379 до 985 тысяч евро.

Рустем Хайредин работал в области информационных технологий, в частности в разработке программного обеспечения в международной компании «Frumatic», где занимает должность генерального директора Фото: скриншот сайта Frumatic

Империя Хайредина

Помимо бизнеса в сфере недвижимости, Рустем Хайредин работал в области информационных технологий, в частности, в разработке программного обеспечения в международной компании «Frumatic», где занимает должность генерального директора.

Компания «Frumatic» ориентирована на создание ряда цифровых решений: корпоративное программное обеспечение, приложения для финансовых технологий, приложения для социальных сетей и обмена сообщениями, веб-сайты, CRM-платформы, системы управления контентом и многое другое.

Также Рустем Хайредин находился в статусе директора по развитию бизнеса телекоммуникационной компании TeliaSonera. Организация была образована еще в 2002 году в результате слияния финской компании «Sonera» с шведской «Telia».

Деятельность компании сконцентрирована в сфере предоставления услуг по магистральной связи передачи данных и услуг сотовой связи. Совместно с дочерними компаниями «TeliaSonera» обслуживает клиентов в Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Турции, Грузии, Азербайджане, России и некоторых странах СНГ.

Среди других активов группы Хайредина можно назвать два ресторана турецкой кухни «Нуар Кебаб» в Уфе.

Рустем Хайредин в 2015 году объявил о запуске в стране социальной сети «Storia», а в Татарстане давно вынашивали идею создания социальной сети для татар Фото: president.tatarstan.ru

История с Storia

Тесное сотрудничество с Россией Рустем Хайредин начал еще в 2015 году, когда он объявил об официальном запуске в стране социальной сети «Storia». Всего в проект было вложено 60 млн. долларов. Инвесторами выступили сооснователи компании – Рустем Хайредин и Муди Аль Файед.

Предполагалось, что пользователи приложения смогут получать советы от известных блогеров, узнавать волнительные факты и слухи из мира звезд, а также читать увлекательные истории о путешествиях.

Помимо России, Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Турции и США социальная платформа должна была запуститься и в Татарстане. Однако дата запуска сети «Storia» в России неизвестна до сих пор. Не исключено, что этот вопрос мог стать одной из тем обсуждения на встрече Рустама Минниханова и Рустема Хайредина, учитывая, что в Татарстане давно вынашивали идею создания социальной сети для татар.