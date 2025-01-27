«Загадочный и романтичный». Стилист Палюткина охарактеризовала Юру Борисова по одежде

Образ российского актера Юры Борисова можно охарактеризовать как «русский, романтичный, загадочный гопник». Такой он — современный герой в русском кинематографе, заявила стилист Кристина Палюткина, чьи слова приводит «Радио 1».

С ее слов, Борисов идет по стилю на вершину международной киноиндустрии. Судя по его одежде, он – глубокий человек. Преимущественно в образах артиста доминируют белый и серый, но самый главный — чёрный.

Также Борисов любит минимализм и элегантность в одежде, что говорит о росте статуса в мировом масштабе. Как сказала стилист, «серый цвет и черные грубые ботинки подчеркивают его шероховатость», но не говорят о грубости или мягкости актера. В свою очередь, белые кеды свидетельствуют, что «свой парень на стиле».

Представляя российское кино на мировой арене, Юра предстает в «классике»: черный смокинг, рубашка, галстук. Тем самым он подчеркивает уважение к голливудским традициям и демонстрирует готовность «войти» в мировую киноиндустрию.